Kocaeli’nin deprem ayıbı

19 yıl önce Gölcük merkezli Marmara bölgesi sallanmış, on binlerce kişi hayatını kaybetmişti. Ardından Düzce Depremi ile ikinci kez yıkılmıştık. Bundan tam 19 yıl önce asrın felaketi olarak tarihe geçen bu depremin yıl dönümü. Depremin yıl dönümünde deprem gerçeğini bir kez daha hatırlıyoruz.

Deprem ile ilgili bilimsel çalışmalar, paneller, toplantılar, deprem bilincini artıracak çalışmalar yapılmalıydı. TÜBİTAK, Marmara Araştırma Enstitüsü, Kocaeli Üniversitesi ve GYTE, deprem gerçeğini bilimsel olarak ele alıp, üçlü bir koordinasyon ile Bilim, Teknoloji, Sanayi Bakanlığı’nın öncülüğünde uluslar arası deprem kongre ve sempozyumunu Kocaeli’de düzenleyerek depremi her yönüyle bilimsel platformda tartışabilirdi.

Kocaeli valiliği ve Kocaeli Büyükşehir belediyesi ortak bir deprem çalışması düzenleyebilir, 19. Yılında Kocaeli depremini ele alarak depremden alınması gereken dersleri 19 yıldır depremle ilgili neler yapıldığını ve en önemlisi neler yapılması gerektiğini masaya yatırabilirlerdi.

Depremden büyük zarar gören milletvekillerimiz var. Örneğin AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker bey iki evladını kaybetti. Diğer vekillerimiz yakınlarını kaybetti. Kocaeli bölgesinde büyük eser ve hizmetleri olan Alaattin Kurt deprem şehidi olarak tarihe geçti. Milletvekillerimizin bu anlamda iktidar ve muhalefetiyle deprem gerçeğini TBMM gündemine getirerek depremle ilgili yasal çalışmalar başlatabilirlerdi.

Bölgemizde bir çok sivil toplum örgütü var. Bu örgütlerin bir çoğunun üyesi ve yöneticisi deprem mağduru. Sivil toplum örgütlerimiz etkinlikler, faaliyetler yapıyorlar. Ancak depremle ilgili hiçbir çalışmalarının olmaması, STK’larımızın büyük bir ayıbı. Başta Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli Ticaret Odası, Gebze Ticaret Odası ve diğer Odalar ve meslek birlikleri çok ciddi bir deprem çalışması yaparak geçmişten geleceğe ışık tutup devlet ve hükümet yetkililerini harekete geçirebilirlerdi.

Kocaeli kamuoyunda ise hiçbir ses yok. Sanki deprem olmamış, 19 yıl önce bölgemiz haritadan silinmemiş, on binlerce kişi ölmemiş ve bir çok ocak sönmemiş gibi sessiz ve sakin. Gerçekten Kocaeli kamuoyu adına büyük bir ayıp ve büyük bir üzüntü. Kamuoyu duyarsız ve sessiz olursa, yetkililer de konuyu ciddiye almazlar. 19.yılında asrın felaketi Marmara depreminde Kocaeli sınıfta kaldı. Kocaeli’ye bu ayıp yeter de artar.

Biz, Gebze gazetesi, Devri Alem belgesel programı, belgesel Haber Ajansı olarak depremle ilgili bir çok çalışma yaptık. Hazırladığımız deprem belgeselini, hiçbir telif ücreti almadan bir çok TV kanalında yayınlatıp internetten tüm dünya izleyicileriyle paylaştık. “Asrın felaketi Marmara depremi” belgeselimizi www.gebzegazetesi.com, www.belgeselyayincilik.com ve www.devrialem.tv web sitelerinden izleyebilirsiniz.

KOCAELİ’DE ÖNLEM ALINDI MI?

Hükümet ve Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'dan büyük desteği olan Büyükşehir başkanı sayın İbrahim Karaosmanoğlu İzmit-Kandıra arası başta olmak üzere Derince, Dilovası ve Gebze’nin Karadeniz'e yakın bölgelerine Uydu kentler kurarak Yapılaşma yükünü dağıtsaydı. Maalesef bu konuda hiç bir şey yapılmadı, tam tersine İzmit merkez başta olmak üzere 20 ve 30 katlı Dev gökdelenler yapıldı. İzmit körfezi sahili devasa binalarla doldu

Kocaeli'de ciddi ve kapsamlı bir Deprem müzesi yapılabilir, depremden ders ve ibret alınması sağlanır, deprem gerçeğini unutmazdık. Ne yazık ki bir müzemiz ve deprem araştırma merkezimiz yok.

Ben kendi adıma deprem döneminde yayınlanan ulusal ve bölgesel gazeteleri uzun süre toplayıp arşiv yaptım. Depremle ilgili kitap ve belgeseller başta olmak üzere kültür eserlerini toplayıp, İlim kültür ve tarih araştırmaları merkezi kütüphanemizde araştırmacıların bilgisine sundum.