Kocaeli’nin doğa sporları merkezi “Ballıkayalar”

Kocaeli, sanayisinin yanı sıra doğa turizmi ile dikkatleri üzerine çekiyor. Bu kapsamda kentin doğa harikalarından Ballıkayalar Tabiat Pakı, vatandaşların uğrak mekanı oldu. 1. derece doğal sit alanı olan Gebze Ballıkayalar aynı zamanda doğa sporlarının merkez üssü niteliğinde.

SANAYİNİN İÇİNDE DOĞAL SİT ALANI

Gebze'ye bağlı Tavşanlı Köyündeki Gebze Ballıkayalar Tabiat Parkı, 21 Temmuz 1995 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile tescil edilerek ‘doğal sit alanı’ ilan edildi. Önemli sanayi kuruluşlarının yanında olmasına rağmen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları ile doğa güzelliği korunan Ballıkayalar Tabiat Parkı, dağcılık, kamp, trekking, kaya tırmanışları ve kanyon sporları için önemli bir bölge. Ballıkayalar Tabiat Parkı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yürüyüş parkurları içerisinde yer alıyor.

KOCAELİ DOĞA ROTALARI

Ballıkayalar Kanyonu toplamda 9 kilometre uzunluğuna sahip. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 kilometrelik parkur Kocaeli doğa rotalarına eklendi. Yer yer 40 - 80 metre genişliğe sahip olan kanyon, kireç taşlarının erimesi sonucu gelişen jeomorfolojik şekilleri ile karstik boğaz özelliğinde. Ballıkayalar Tabiat Parkı, içinde vadi, göl, şelale, dere ve travertenler üzerinde seyir teraslarına sahip. Kamping için çadır kurmaya elverişli düzlükleri bulunan Tabiat Parkı, 4 mevsim oluşan doğa güzellikleriyle doğaseverleri kendine hayran bırakıyor.

DOĞA İLE İÇ İÇE YÜRÜYÜŞ

Gebze'nin saklı cenneti olan Ballıkayalar Tabiat Parkında, kireçtaşı kaplı olan etrafı ve kayalarla çevrili kanyonun ortasından geçen Ballıkaya deresi yer yer gürül gürül akarken, bazı yerlerde göletler halinde görülebiliyor. Özellikle trekking Ballıkayalar mevkiinde yapılan en önemli dağ sporlarından birisi. Gruplar halinde yapılan doğa yürüyüşünde birçok canlıyla karşılaşmanız ve vadinin en egzotik noktalarını keşfetmeniz mümkün. Farklı farklı alanlarda kurulan trekking parkurunda en çok tercih edilen parkur, parkın girişinden başlayıp kanyonun üst taraflarından ilerleyen yol. Diğer yol ise kanyonun içinden şelaleye doğru, dere yatağından geçen parkur. Yürüyüş boyunca şelalenin gürül gürül akan sesini duyacak ve kuş cıvıltıları ile parkur boyunca yürüyebileceksiniz. Yüzmek isterseniz kanyon içinde oluşan göletlerde girebilirsiniz. Kanyonun içerisinde bulunan kamp alanlarında ailecek veya arkadaşlarınızla kamp yapabilir, elektrik bulunmayan kanyon içerisinde kamp ateşi etrafında ve yıldızlar eşliğinde harika bir akşam geçirebilirsiniz.

DOĞAL TIRMANIŞ BAHÇESİ

Doğa sporları arasında yer alan dağcılık, Ballıkayalar tabiat parkında yapılan popüler sporlardan bir diğeri. Siz de, dağa tırmanmak için kısa bir eğitim alabilir ve bu deneyimi Ballıkayalar Tabiat Parkı’nda gerçekleştirebilirsiniz. Güvenli çatlaklardan oluşan kireç taşı kaya blokları sayesinde tırmanışa uygun 100’e yakın tırmanış rotası bulunan Balıklayalar’da dağcılık deneyimin yaşamanız için özel firmalar seanslar düzenliyor. Ballıkayalar, Türkiye’nin ilk kaya tırmanış alanı.

KASK VE TREKKİNG AYAKKABASI ŞART

Ballıkayalar Tabiat Parkı, zemin olarak orta zorluğa sahip bir parkur. Yürüyüş için gidecekler mutlaka uygun kıyafet ve trekking ayakkabısı ile gitmeli. Yürüyüşe başlamadan kask ve kayalardan rahat geçebilmek için trekking yürüyüş ayakkabılarına ihtiyacınız olacak. Kayalık zeminde normal spor ayakkabılar kayabilir.

BALLIKAYALARA NASIL GİDİLİR?

Macera dolu rotalarıyla Ballıkayalar Tabiat Parkı Hiking, trekking, dağcılık, kamp, kaya tırmanışları ve kanyon sporları için vazgeçilmez adresi. 4 Mevsim spor yapabileceğiniz bir alan olan Ballıkayalar Tabiat Parkı, İzmit’te 45, İstanbul’a 1 saat uzaklıkta. Gebze Merkez'den yalnızca 8 kilometre uzaklıkta olan tabiat parkına, Tavşanlı Köyü yolunu izleyerek kolayca gidebilirsiniz.

Arabasız gitmeyi düşünüyorsanız Özel Halk Otobüslerinin Tavşanlı Köyü minibüslerine binebilirsiniz.

MOBİL UYGULAMA İLE PARKURLAR CEBİNİZDE

“Kocaeli Yürüyüş Parkurları” mobil uygulaması ile yürüyüş parkurları cebinizde. Uygulamayı “App Store” ve “Google Play” den ücretsiz bir şekilde indirebiliyorsunuz. Uygulamayı yüklediğinizde Kocaeli’nin yürüyüş parkurlarına, parkurlar ile ilgili uzunluk, yol durumu, mesafe, tırmanış mesafesi gibi bilgilere bakabiliyorsunuz. Mobil uygulama aynı zamanda yürüyüş parkurlarının fotoğraflarına ulaşma imkanı sağlıyor ve dilerseniz sanal ortamda parkurları 360 derece gezebiliyorsunuz.