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Kocaeli'nin Evlenme Yaş Grubu

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, 2016 yılında Kocaeli'de evlenen çift sayısı 14 bin 142 oldu.

Kocaeli'nin Evlenme Yaş Grubu

07 Ekim 2017 Cumartesi 11:55


Evlenen çiftlerin yaş gruplarına incelendiğinde, erkekler en fazla 5 bin 951 kişi ile 25-29 yaş grubunda evlenirken, kadınlar ise 5 bin 370 kişi ile 20-24 yaş gruplarında evlendi.

Kocaeli'de erkeklerde 16-19 yaş grubunda 200 kişi, 20-24 yaş grubunda 2 bin 990 kişi, 30-34 yaş grubunda 2 bin 648 kişi, 35-39 yaş grubunda bin 119 kişi, 40-44 yaş grubunda 485 kişi, 45-49 yaş grubunda 265 kişi, 50-54 yaş grubunda 207 kişi, 55-59 yaş grubunda 106 kişi, 60-64 yaş grubunda 84 kişi, 65-69 yaş grubunda 47 kişi, 70-74 yaş grubunda 14 kişi, 75 yaş ve üstü 19 kişi evlendi.

Kadınlarda ise 16-19 yaş grubunda bin 657 kişi, 25-29 yaş grubunda 3 bin 909 kişi, 30-34 yaş grubunda bin 370 kişi, 35-39 yaş grubunda 706 kişi, 40-44 yaş grubunda 327 kişi, 45-49 yaş grubunda 200 kişi, 50-54 yaş grubunda 114 kişi, 55-59 yaş grubunda 50 kişi, 60-64 yaş grubunda 23 kişi, 65-69 yaş grubunda 10 kişi, 70-74 yaş grubunda 3 kişi, 75 yaş ve üstü 3 kişi evlendi.

 

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