Kocaeli'nin Evlenme Yaş Grubu

Evlenen çiftlerin yaş gruplarına incelendiğinde, erkekler en fazla 5 bin 951 kişi ile 25-29 yaş grubunda evlenirken, kadınlar ise 5 bin 370 kişi ile 20-24 yaş gruplarında evlendi.
Kocaeli'de erkeklerde 16-19 yaş grubunda 200 kişi, 20-24 yaş grubunda 2 bin 990 kişi, 30-34 yaş grubunda 2 bin 648 kişi, 35-39 yaş grubunda bin 119 kişi, 40-44 yaş grubunda 485 kişi, 45-49 yaş grubunda 265 kişi, 50-54 yaş grubunda 207 kişi, 55-59 yaş grubunda 106 kişi, 60-64 yaş grubunda 84 kişi, 65-69 yaş grubunda 47 kişi, 70-74 yaş grubunda 14 kişi, 75 yaş ve üstü 19 kişi evlendi.
Kadınlarda ise 16-19 yaş grubunda bin 657 kişi, 25-29 yaş grubunda 3 bin 909 kişi, 30-34 yaş grubunda bin 370 kişi, 35-39 yaş grubunda 706 kişi, 40-44 yaş grubunda 327 kişi, 45-49 yaş grubunda 200 kişi, 50-54 yaş grubunda 114 kişi, 55-59 yaş grubunda 50 kişi, 60-64 yaş grubunda 23 kişi, 65-69 yaş grubunda 10 kişi, 70-74 yaş grubunda 3 kişi, 75 yaş ve üstü 3 kişi evlendi.