GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli’nin Geleceği Masaya Yatırıldı

- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Avrupa Birliği destekli projelerinden biri olan Kocaeli Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı’nın paydaş katılım toplantısı yapıldı.

Kocaeli'nin Geleceği Masaya Yatırıldı

23 Mart 2023 Perşembe 18:00

 
 
  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Avrupa Birliği’nin desteğiyle projelendirdiği Kocaeli Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı’nın (SKUP) 1. paydaş katılımı toplantısını Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi’nin Avrupa Birliği (AB) destekli projelerinden biri olan SKUP toplantısında; sürdürülebilir, adil, erişilebilir, entegre ve kapsayıcı bir ulaşım sistemi oluşturmak, otomobil bağımlılığını azaltarak trafik hacimlerini ve sıkışıklığını azaltmak, yaya ve bisikletli ulaşımın artırılması gibi insan yaşamının kalitesini artıracak temel ihtiyaçlara verecek konu başlıkları ele alındı.  
  Kentsel ulaşım sorunlarını çözmeyi ve bununla birlikte çevreyle ilgili, sosyal ve ekonomik kalkınma için yerel ve üst düzey hedeflere ulaşılmasına katkıda bulunmayı maksatlayan Kocaeli Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı (SKUP), Avrupa Birliği tarafından finanse ediliyor. 2022 yılı ağustos ayında başlayan ve iki yıl sürecek olan Kocaeli SKUP projesi çerçevesinde düzenlenen 1. Paydaş Katılım Toplantısı’na plancılar, politikacılar, kurumlar, yerel ve bölgesel aktörler ile vatandaşlar katıldı. 




                                  


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
İzmit Belediyesi Ekipleri, Sel Bölgesinde Aralıksız Çalışıyor İzmit Belediyesi Ekipleri, Sel Bölgesinde Aralıksız...
Otizm Spor ve Yaşam Evi İçin Süreç Değerlendirme Toplantısı Yapıldı Otizm Spor ve Yaşam Evi İçin Süreç Değerlendirme...
Pazarcık’a 30 Konteynerden Oluşacak ‘Kocaeli Çarşısı’ Yapılıyor Pazarcık’a 30 Konteynerden Oluşacak ‘Kocaeli...
Başkan Söğüt, İlk Sahuru Kahramanmaraş’ta Yaptı Başkan Söğüt, İlk Sahuru Kahramanmaraş’ta...
Polislik Sınavlarına Belediyenin İmkanlarıyla Hazırlanıp Zafere Ulaştılar Polislik Sınavlarına Belediyenin İmkanlarıyla...
Başkan Bıyık, İlk Sahuru Depremzedelerle Yaptı Başkan Bıyık, İlk Sahuru Depremzedelerle Yaptı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner892

banner883

banner377

İzmit Belediyesi Ekipleri, Sel Bölgesinde Aralıksız...
Depremin ardından sel felaketi sebebiyle Adıyaman’ın Tut ilçesine giden İzmit Belediyesi ekipleri çalışmalarını...

Haberi Oku