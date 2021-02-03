GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli'nin göz bebeği Sardala Koyu'nda temizlik yapıldı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde eşsiz doğasıyla tatilcilerin ilgi odağı haline gelen Sardala Koyu'nda temizlik yapıldı.

Kocaeli'nin göz bebeği Sardala Koyu'nda temizlik yapıldı

03 Şubat 2021 Çarşamba 19:24

Avrupa Çevre Ajansı (AÇA), Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) ve Kandıra Belediyesi tarafından ikincisi gerçekleştirilen farkındalık etkinliğinde koydaki çöpler toplandı.

Ayrıştırılan çöpler, değerlendirilmek üzere atık toplama merkezine gönderildi.

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, yaptığı açıklamada, tarihi ve doğal güzelliğiyle ön plana çıkan bölgeyi vatandaşların hizmetine temiz bir şekilde sunup ve bu şekilde de bulmak istediklerini belirterek, "Doğayı ve çevreyi korumak hepimizin görevi. Bu güzelliklerden temiz olarak faydalanmak herkesin hakkı bunu unutmamak lazım." diye konuştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem de AÇA tarafından başlatılan çalışma kapsamında Sardala Koyu'nda temizlik yaptıklarını ifade etti.

Farkındalık oluşturmak üzere etkinlik gerçekleştirdiklerini dile getiren Önem, ekiplerle çöpleri toplayarak ayrıştırdıklarını bildirdi.



AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gebze'de yaşayan lise öğrencisi, belediye sayesinde işitme cihazına kavuştu Gebze'de yaşayan lise öğrencisi, belediye sayesinde...
Kocaeli'nin Vikipedi'de yer almayan tarihi değerleri için çalışma başlatıldı Kocaeli'nin Vikipedi'de yer almayan tarihi değerleri...
Başkan Şayir, Mecliste Tablet Müjdesini Verdi! Başkan Şayir, Mecliste Tablet Müjdesini Verdi!
Gebze’de Şubat Meclisi Yapıldı Gebze’de Şubat Meclisi Yapıldı
KO-MEK’te Yüz Yüze Eğitim Başlıyor KO-MEK’te Yüz Yüze Eğitim Başlıyor
Körfez Belediyesi ve Hereke’nin Kocaeli İçin Önemi Körfez Belediyesi ve Hereke’nin Kocaeli İçin...
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Gebze'de yaşayan lise öğrencisi, belediye...
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan lise öğrencisi Selin Sude Baş, temin edilen işitme cihazı sayesinde...

Haberi Oku