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Kocaeli’nin güvenliği için toplandılar!

İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısı, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un başkanlığında gerçekleştirildi.

Kocaeli'nin güvenliği için toplandılar!

21 Nisan 2020 Salı 10:50

 Toplantıya; Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un yanı sıra, Deniz Eğitim ve Öğretim - Garnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Refik Levent Tezcan, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay, Vali Yardımcısı Dursun Balaban, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Osman Aslan ve diğer ilgili kurum yetkilileri katıldı.

Toplantıda, vatandaşların huzur ve güven ortamında hayatlarını sürdürmelerini sağlamak adına il genelinde alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

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