Kocaeli’nin İlk Mantar Avı Ormanya’da Yapıldı

Doğa etkinlikleriyle sık sık gündeme gelen Ormanya, eğitim ve etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. Kocaeli’nde ilk kez gerçekleştirilen “Mantar Avı” etkinliği 30 katılımcı ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Ormancılık Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Ergün Bacak ile Ormanya’da gerçekleştirildi.

GÖZLEMLENEN İLK MANTAR “ŞEMSİYE MANTARI”

Kocaeli’nde ilk defa gerçekleştirilen etkinlik sınırlı katılım ile yapıldı. Saat 10.30’da başlayan etkinlikte katılımcılara hasır sepetler dağıtılarak Ormanya’nın derinliklerinde yürüyüşe başlandı. İlk olarak şemsiye mantarını gözlemlere fırsatı elde eden doğaseverler mantarı dikkatlice çıkartarak sepetlerine ekledi.

“HER MANTAR YENİR BAZILARI SADECE BİR KEZ YENİR”

Etkinliğe başlamadan önce mantarlar hakkında bilgi veren İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Ormancılık Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Ergün Bacak, katılımcıların yüzünü güldürdü. Türkiye’nin mantar zehirlenmelerinin yüzde 95’inden sorumlu olduğu bilinen Köy Göçüren isimli mantar için, ‘’Her mantar yenir, bazıları yalnızca bir kez yenir’’ diyerek mantarın çok zehirli olduğuna dikkat çekti. Konuşmasına, ‘’Mantarda şaka yoktur’’ diyerek devam eden Bacak, ‘’Mantarda yüzde 99.9 eminim diye bir şey yoktur yüzde 100 emin olmak gerekir, yoksa o mantar sizi öldürebilir” ifadesini kullandı.

ORMANYA’DA ZENGİN BİYOÇEŞİTLİLİK

30 katılımcı ile gerçekleştirilen etkinlikte 20’ye yakın tür teyit edildi. Yenilebilen ve yenilemeyen olarak ayrılan mantarlar hakkında Bacak, kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Karaebişke, köygöçüren, tellice, bal mantarı, kükürt öbeği, russula, çayır mantarı, puf mantarı, şemsiye mantarı, mavi cincile, sığır dili, borazan ve kazayağı türleri gözlemlenen türlerden oldu.

NAİF BAGİ İLE MANTAR TARİFLERİ

Etkinliğin sonunda Doğa Okulu bölümünde toplanan doğaseverlere şemsiye mantarı, mavi cincile, sığır dili, borazan, kazayağı mantarları hakkında uluslararası şef Naif Bagi lezzetli tarifler paylaşarak, doğaseverlerin mantarların tadına bakmasını sağladı.

NASIL KATILABİLİRİM?

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin, Kocaeli’nin doğal güzelliklerini meydana çıkarmak ve tanıtmak için gerçekleştirdiği etkinliklere @doga_kocaeli sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir. Birbirinden eğitici etkinliklere sizler de katılabilirsiniz.















