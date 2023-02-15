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Kocaeli'nin kahraman ekibi 82 kişiyi enkazdan kurtardı

- Büyükakın: "Hepsinin alnından öpüyorum, iyi ki varlar"

Kocaeli'nin kahraman ekibi 82 kişiyi enkazdan kurtardı

15 Şubat 2023 Çarşamba 16:11

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından afet bölgelerinde görevlendirilen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 82 kişiyi enkazdan kurtardı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Bu enkazların altına girmek ayrı bir cesaret ve fedakarlık istiyor. Hepsinin alnından öpüyorum, iyi ki varlar" dedi.  
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı arama kurtarma ekipleri ile Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı A Takımı, deprem bölgesinde günlerdir canla başla çalışıyor. Tonlarca ağırlıktaki enkazın altına korkusuzca giren, bir canı daha kurtarmak için saatlerce mücadele eden ekipler, son olarak Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da yabancı uyruklu bir çifte sağ olarak ulaşmayı başardı. AFAD ekiplerinin de yardımıyla Faez Ghanam ve eşi Fatma’yı enkaz altından sağ olarak çıkaran Büyükşehir ekiplerinin çalışmalarına Başkan Büyükakın da tanık oldu.  
  
 "İyi ki varlar"  
 Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, arama kurtarma ekiplerinin Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay’da 9 günde 82 canı enkaz altında çıkardığını söyledi. Büyükakın, "Arkadaşlarımız çok fedakarca çalıştılar. Onlar gerçek bir kahraman. Bu enkazın altına girmek ayrı bir cesaret, ayrı bir fedakarlık gerektiriyor. Günlerdir çok az uyuyup çok çalışıyorlar. Yüzleri gözleri toz içinde. Buradaki tüm ekip birbirine kenetlenmiş canla başla çalışıyorlar.  Ekip arkadaşlarımın alnından öpüyorum. Allah razı olsun. Bu zor günlerde bize bu sevinçleri yaşatıyorlar. İyi ki varlar" dedi.   


İHA
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