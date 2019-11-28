GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli’nin kedi ve kuşları üşümesin

Sokak hayvanlarının bakımı ve tedavilerini gerçekleştiren Büyükşehir, kentin farklı noktalarına kendi imal ettiği kedi ve kuş evlerini yerleştirecek.

Kocaeli'nin kedi ve kuşları üşümesin

28 Kasım 2019 Perşembe 16:43

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kuş ve kedilerin mevsim değişikliğine bağlı olarak yaşanacak kötü hava koşullarından etkilenmemeleri ve sıcak bir yuvada yaşayabilmeleri için çalışma başlattı. Bu çalışma kapsamında Kocaeli’nin her ilçesinde bulunan ve onarılmayacak hasarı bulunan donatı elemanlarının ahşap grupları, atölyelerde Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince kedi ve kuş evlerine dönüştürülüyor. Atölyelere getirilen hasarlı donatılar, geri dönüştürülerek işlevine uygun şekilde kullanılmak suretiyle kedi ve kuş evleri olarak değerlendiriliyor.

 

HASARLI DONATILAR KEDİ VE KUŞ EVİNE DÖNÜŞÜYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, atölyelerinde kedi ve kuş evleri imal ediliyor. Kedi ve kuşlara sıcak yuvalar yapan Büyükşehir ekipleri, daha sonra park ve bahçelere imalatını yaptığı evleri yerleştiriyor. Büyükşehir ekipleri, sokak hayvanlarına karşı farkındalığı artırmak amacıyla farklı alanlara yerleştirilen kedi evlerinin önüne mama ve mama kapları bırakıldığını da belirtiyor. Soğuk havalarda sokak hayvanlarının korunmasına yardımcı olmak amacıyla park ve bahçelere konulan kedi ve kuş evleri, vatandaşlardan tarafından da memnuniyetle karşılanıyor.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Yaşar, Doktorluk Mesleğini Darıcalılara Anlattı Yaşar, Doktorluk Mesleğini Darıcalılara Anlattı
Başkan Şayir, Müjdeyi Verdi Başkan Şayir, Müjdeyi Verdi
Başkan Büyükgöz’den Çarşıda Esnaf Turu Başkan Büyükgöz’den Çarşıda Esnaf Turu
Gebze’de D-100 Karayolu her gün temizleniyor Gebze’de D-100 Karayolu her gün temizleniyor
Tecrübe Abideleri Ulaşımpark İle Gezdi Tecrübe Abideleri Ulaşımpark İle Gezdi
Kırgızistan’dan Konuk Belediye Başkanları Kırgızistan’dan Konuk Belediye Başkanları
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner377

banner149

banner378

Yaşar, Doktorluk Mesleğini Darıcalılara Anlattı
Darıca Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında alanında tanınmış ve başarılı kişileri...

Haberi Oku