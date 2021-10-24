Kocaeli’nin Kültür Ve Sanata İhtiyacı Var!

Kocaeli için dertlenen, kent sorunları üzerine sürekli görüşmelerde bulunan İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız kent sosyal hayatıyla ilgili bir açıklama yayınladı. AKP döneminde kent genelinde sosyal yaşamın bitirildiğini ifade eden Şanbaz Yıldız açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Kocaeli’nin en büyük sorunu nedir deseniz akla ilk gelenler otopark, trafik, işsizlik olur. Bunlar oldukça büyük sorunlar. Ancak en az bu sorunlar kadar önemli olmasına rağmen hiç bahsedilmeyen, üstüne düşülmeyen konular var. Kocaeli’nin sosyal hayatı yok. Kültür ve sanat anlamında oldukça kısır bir kent. Ve maalesef kent yöneticileri bu kısırlık karşısında hiçbir adım atmıyor.

BİR KOCAELİ HAYAL EDİYORUM

Bir Kocaeli hayal ediyorum; Sahaflar Çarşısı, kağıt üzerinde olmayan ve işleyen sanat galerileri, tramvay duraklarında konser veren güzel sanatlar öğrencileri, düğün salonlarından ibaret olmayan vasıflı kültür merkezi… Tren garında aracımı park ediyorum. Güzel bir fotoğraf sergisini dolaşıyorum. Çıkıyorum, tramvaya biniyorum. Kocaeli Kent Meydanı’nda, eski valiliğin bulunduğu alanda iniyorum. Meydanda bulunan kitapçıları dolaşıyor, yeni çıkan yayınları takip ediyorum. Bir süre öğrencilerden oluşan trioyu dinliyor ve işyerime yahut evime doğru gidiyorum. Sadece anlatırken bile mutlu oluyor insan. Bir d gerçek olduğunu, yaşandığını hayal edin böyle bir Kocaeli’de. Bu hasret sadece bana ait değil. Kent halkının büyük bir bölümünde benzer hisler mevcut. Kocaeli’nin kültür ve sanata ihtiyacı var.

KİTAP EN BÜYÜK DEĞER

Bu anlattıklarım sadece bir hayal değil. Aynı zamanda bize oldukça yakın. Yeter ki nasıl bir kent istediğimizi bilelim ve hak ettiğimiz gibi yönetilelim. İYİ Parti ve Millet İttifakı iktidarında Kocaeli’nin kültür sanat sorunu da çözülecek. Kentin kuytularına hapsolmuş birkaç kitapçı yeniden ayakları üzerinde duracak. Kitap bizim için en büyük değer. Kitapçılarımızı, sahaflarımızı kuytulardan kurtaracak, kent meydanlarında ağırlayacağız. Bütün tramvay duraklarına kitap emanet dolapları koyacağız. Kent Kart ile entegre bir sistemde herkes bu dolaplardan kitap alarak yolculukları boyunca kitap okuyabilecek. Kentin dört bir yanında sokak müziğini sadece serbest bırakmakla kalmayacağız, teşvik edeceğiz. Öğrenci kardeşlerimiz diledikleri saatlerde özel dinletiler sunacak.

GENÇLERİMİZ İÇİN…

İYİ Parti olarak öğrenci kardeşlerimizi ve Z kuşağını önemsiyoruz. Kocaeli bir öğrenci kenti. Öğrencilerin kültür ve sanatla yoğurulması gerekiyor. Kentimizde öğrencilerin büyük bir bölümü Kocaeli Üniversitesi’nin merkez kampüsü Umuttepe’de eğitim görüyor. Bu öğrenciler kent merkezine indiklerinde kafede oturmaktan başka hiçbir sosyal aktivitede bulunamıyor. Z kuşağının, öğrencilerimizin eğlenmesi, öğrenmesi, kültür ve sanatla gelişmesi için bizlere çok iş düşüyor. Yarınları gençlerle birlikte yeşerteceğiz. O yarınların inşasında en önemli görev kültür ve sanatla yetişmiş gençlerimizin olacak. Gençlerimizle birlikte Kocaeli’nin sosyal hayatını, mutlu geleceğini oluşturacağız. Kültür ve sanattan uzak bir gençlik mutlu olamaz. Bunu biliyoruz ve bütün adımlarımızı bu yönde atıyoruz.

KOCAELİ’NİN YARIM BİR HAYATI VAR

Kent meydanlarını birer beton yığını olmak kurtaracağız. Demir yığını ulaşım araçlarından inip, koyu gri binalar arasından geçip, kentin bütün yükünü omuzlayarak işyerlerimize ya da evlerimize mutsuz bireyler olarak gitmeyeceğiz. Mutluluk bize bir kitap kadar, birkaç dakika kulak verdiğimiz keman sesi kadar yakın olacak. Bugün Kocaeli halkı olarak yarım bir hayat yaşıyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin tek anlamlı kültürel faaliyeti Şehir Tiyatroları. Bunun dışında yapılan ne varsa zengin edilen organizatörlerin konserlerinden ve iktidara yakın yazarların sempozyumlarından ibaret. Kocaeli’nin yarım bir hayatı var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, “Bir millet sanattan ve sanatkardan mahrumsa tam bir hayata malik olamaz” der. Bizim tek derdimiz milletimiz. Tam bir hayat için düşünüyoruz. Tam bir hayat için çalışıyoruz. Tam bir hayatı önceleyecek iktidar için geliyoruz.”