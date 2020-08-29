Kocaeli'nin Kurtuluş Savaşı'ndaki önemli yeri

Kocaeli Bölgesi İngiliz ve Yunanlılar tarafın dan işgale uğramasına rağmen Kurtuluş Savaşı'nda çok önemli başarılara imza attı.
Bizzat Atatürk tarafından Afyon Kocatepe'den komuta edilen büyük taarruzun kazanılmasında önemli görevler alıp Yunan komutanını esir alan Kocaeli Grup Komutanlığı ile ilgili Kocaeli Valisi ve Kocaeli Büyükşehir Başkanlığı çalışma yapmalı. Kocaeli Grup Komutanlığı ile ilgili daha önce hazırladığımız Gebze Gazetesi'nde yayınlanan yazımızı sizlerle paylaşıyoruz ;
Malazgirt meydan muharebesin den Kuruluş savaşına zaferler tarihimizin sergilendiği
Afyon İstiklal tanıtım merkezinin açılış töreni ile İlgili 4 yıl önce hazırladığımız belgesrli tanıtım sinevizyonunu sizlerle paylaşıyor İstiklal tanıtım merkezini gezmenizi tavsiye ediyoruz