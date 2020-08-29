Kocaeli'nin Kurtuluş Savaşı'ndaki önemli yeri

30 Ağustos Zafer Bayramı Kurlanırken Kurtuluş Savaşı nın Dönüm Noktası Büyük Tarruz Başkomutanlık meydan muharebesinin yıl dönümü coşku ile kutlanırken önemli bir olayı daha gündeme getiriyoruz.

Kocaeli Bölgesi İngiliz ve Yunanlılar tarafın dan işgale uğramasına rağmen Kurtuluş Savaşı'nda çok önemli başarılara imza attı.

Bizzat Atatürk tarafından Afyon Kocatepe'den komuta edilen büyük taarruzun kazanılmasında önemli görevler alıp Yunan komutanını esir alan Kocaeli Grup Komutanlığı ile ilgili Kocaeli Valisi ve Kocaeli Büyükşehir Başkanlığı çalışma yapmalı. Kocaeli Grup Komutanlığı ile ilgili daha önce hazırladığımız Gebze Gazetesi'nde yayınlanan yazımızı sizlerle paylaşıyoruz ;

http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=3181&t=makale



Afyon İstiklal Tanıtım Merkezi Afyon İstiklal Tanıtım Merkezi

Malazgirt meydan muharebesin den Kuruluş savaşına zaferler tarihimizin sergilendiği

Afyon İstiklal tanıtım merkezinin açılış töreni ile İlgili 4 yıl önce hazırladığımız belgesrli tanıtım sinevizyonunu sizlerle paylaşıyor İstiklal tanıtım merkezini gezmenizi tavsiye ediyoruz