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Kocaeli'nin mavi bayraklı plajlarına tam not

Kocaeli'nin mavi bayraklı 9 plajı, Mavi Bayrak Programı Ulusal Koordinatörlüğü tarafından yapılan denetimlerden tam not aldı.

Kocaeli'nin mavi bayraklı plajlarına tam not

23 Temmuz 2023 Pazar 11:20

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan mavi bayraklı plajlar, Mavi Bayrak Programı Ulusal Koordinatörlüğü tarafından denetlendi. Karamürsel ilçesindeki Altınkemer ve Ereğli Kumyalı Plajı, Kandıra ilçesindeki Kerpe, Cebeci, Kumcağız, Kovanağzı, Bağırganlı, Seyrek ve Miço Koyu Kadınlar Plajına uygunluk incelemesi yapıldı.
Mavi Bayrak Programı Ulusal Koordinatörü Almıla Kından Cebbari, Ulusal Koordinatör Yardımcısı Gül İrem Şahin, TÜRÇEV Denetim Sorumlusu Mert Can Kaya, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve işletmeler Genel Müdürlüğü Proje İnşaat Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Adalet Özdürük ve Biyolog Canan Cantemur’un katıldığı mavi bayrak uygunluk denetimlerinde önemli kriterlere dikkat edildi. Bu kriterler; Deniz Suyu Analizleri, Çevre Yönetimi, Güvenlik ve Donanımlar, Çevre Bilinçlendirme etkinlikleri başlıkları altında toplanıyor. Yüzme sezonu öncesinde ve sezon boyunca deniz suyu numunesi alınıp mikrobiyolojik düzeyde analizlerinin yapılması, plajda cankurtaran ve ekipmanlarının bulundurulması, su sporları ile yüzme alanının ayrılmış olması, engelli olanakları, plaj temizliği önemli kriterlerin bir kısmını oluşturuyor.
Su kalitesi ile birlikte güvenlik, temizlik, cankurtaran, engelli imkânları uygunluklarına yönelik denetimler yapılan incelemede Büyükşehir tam not aldı.

İHA
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