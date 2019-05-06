Kocaeli’nin Sahilleri “A” Kalite

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, eskiden yanından bile geçilemeyecek sahilleri, vatandaşların gönül rahatlığı ile yüzdüğü, uluslararası su sporlarının yapıldığı bir konuma getirdi. Sağlık Bakanlığına bağlı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı rakamlar da bu başarıyı gözler önüne serdi. Toplum sağlığının korunması ve yüzme suyundaki kirleticilere karşı maruziyetin önlenmesi için il sağlık müdürlükleri tarafından yüzme sezonu boyunca alınan numunelerin sonuçları “yuzmesaglik.gov.tr” web adresinden kamuoyu ile paylaşıldı. Bu kapsamda Kocaeli’deki sahiller her geçen yıl daha da temizlendiği ve “A” kaliteye ulaştığı kaydedildi. Buna göre 2018 yılında Kocaeli’nde 21 yüzme alanından 14’ü “A” sınıfı (Mükemmel), 7 yüzme alanı ise “B” sınıfı (İyi) kategorisi olarak belirlenirken C sınıfı yüzme alanı kalmadı.



KOMİSYON AÇIKLADI

Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği gereği her yıl yüzme sezonu öncesinde Kocaeli Valiliği başkanlığında kurulan komisyonca, Kocaeli’ndeki Karadeniz ve İzmit Körfezi kıyılarında yüzme alanına açılacak plajlar belirlendi. 2019 yılı için gerçekleştirilen komisyon toplantısı; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığının katılımı ile gerçekleştirildi.



21 YÜZME ALANINDAN 14 TANESİ “A” KALİTE PLAJ

Komisyon raporu sonucunda; İzmit Körfezi kıyılarında 10 adet ve Karadeniz kıyılarında 11 adet olmak üzere Kocaeli’nde toplam 21 adet yüzme alanı belirlendi. Buna göre İzmit Körfezi sahillerinde; Karamürsel Altınkemer, Ereğli Defne, Ulaşlı, Tübitak-MAM ve Bayramoğlu Kadınlar Plajı, Kandıra Sahillerinde ise Cebeci, Kerpe, Bağırganlı, Kefken, Kovanağzı, Kumcağız, Seyrek, Babalı ve Gemiciler Koyu Plajları “A” kalite “Mükemmel” plaj olarak belirlendi.



HER YIL KALİTE ARTIYOR

Sağlık Bakanlığına bağlı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeye göre, Kocaeli de yapılan çalışmalar deniz kalitesinin her yıl daha da arttığı kaydedildi. Kurum tarafından yüzme sularına yönelik yapılan araştırmaya göre; 2017 sezonunda 21 yüzme alanının 1’i “C” sınıfı girebilir plaj, 13’ü “B” sınıfı “İyi” ve 7 tanesi de “A” Sınıfı “ Mükemmel” iken 2018’de “C” sınıfı yüzme alanı kalmazken, 7 olan “A” sınıfı “Mükemmel” Plaj sayısı 14’e çıktı. Bunun yanında 13 olan “B” sınıfı “İyi” plajdan 7 tanesi “A” kaliteye yükseldi.



ATIKLAR DENİZE DEĞİL, ARITMA TESİSLERİNE GİDİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çevreye gösterdiği hassasiyet sayesinde artık İzmit Körfez’inde bile denize girilebilir olundu. Deniz uçağı, deniz temizleme araçlarının yanı sıra, Körfez’e akan atıksuları arıtarak denize ulaştırmayı başardı. İzmit Körfez’i 40 yıl önceki temizliğine ve güzelliğine tekrar kavuştu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, kent genelinde hayata geçirdiği arıtma tesisleri ile Türkiye’de yeni bir rekora imza attı. Kocaeli genelinde 21 tesis ile atık sular, arıtılarak denize ulaşıyor. Büyükşehir belediyesi, yatırımları ile Kocaeli’ni Türkiye’nin en fazla atık su arıtma tesisi hayata geçiren kent haline getirmeyi başardı.



PLAJLAR TEMİZ GÜVENLİK ÜST NOKTADA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi halkın kullanımına açtığı plajlarda vatandaşların güvenli yüzebilmesi ve boğulma vakalarının önüne geçebilmek için 2005 yılından bu yana sahillerde 7/24 görev yapan ekipleri çalıştırıyor. Sahillerde boğulma ve deniz kazalarına müdahalede bulunan Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekibi Kocaeli’ndeki sahil bölgelerinde görevlerini eksiksiz yerine getiriyor. Sezon boyunca büyükşehir personeli ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan 200 personel sahillerde görev yapıyor.



SAHİLLERDE BROŞÜR DAĞITILIYOR

Ayrıca sahillerde su kazaları hakkında vatandaşları bilgilendirmek amacıyla hazırlanan broşürler, yaz dönemi boyunca halka dağıtılıyor. Sahillerde su kazaları hizmetlerinde cankurtaranlık kriterleri içerisinde gerekli olan kıyafet, ekipman, dürbün, can kurtarma kemeri, cankurtaran simidi, istasyon çadırı, düdük, suluk, güvenlik şeritleri için ip ve mantar, palet, maske, şnorkel, fırlatma ipi, telsiz, gözetleme kuleleri, 6 adet jet ski ve 6 adet zodyak bot kullanılıyor.



MAVİ BAYRAKLI PLAJLAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit Körfezi’nin temizlenmesi için yaptığı çalışmaların meyvesi olarak 2012 yılında Karamürsel Altınkemer Halk Plajı ile ilk mavi bayrağını aldı. 2018 yılında ise Karamürsel Altınkemer, Kandıra Cebeci, Kerpe, Bağırganlı, Kumcağız olmak üzere 5 adet mavi bayrak ödüllü plajımız bulunmakta olup 2019 yılı yüzme sezonu için Kandıra’da bulunan Miço Koyu Kadınlar plajı için yapılan başvuru Uluslararası Jürinin değerlendirmesi sonucu Mayıs ayı içerisinde açıklanması beklenmekte.