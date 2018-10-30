Kocaeli’nin su ihtiyacı olmayacak

Devlet Su İşleri (DSİ) 3. Bölge Müdürlüğü tarafından Sakarya Akyazı’da Mudurnu Çayı üzerinde inşa edilen Ballıkaya Barajı için protokol görüşmeleri yapıldı

Yapılacak Ballıkaya Barajı ile Kocaeli’nin gelecekteki içme suyu ihtiyacını güvence altına aldıklarını ifade eden İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, ”Aşırı sanayileşme ile birlikte Kocaeli nüfusunun artması ve her geçen gün etkisini gösteren küresel ısınma gibi nedenlerle tatlı su kaynaklarının üzerindeki baskı artıyor. Şehrimizin su ihtiyaçlarını karşılamak için Namazgah Barajı, Denizli Göleti ile birlikte kaynaklarımızı çoğalttık. Gebze’de Ovacık bölgesinde Kovalıdere Göleti inşa ediyoruz. Atıksuyu yeniden arıtarak sanayi için önemli bir kazanım sağlayarak tatlı su üzerindeki baskıyı azalttık. DSİ tarafından bölgemizde Karamürsel İhsaniye Barajı, Kocaeli ve Sakarya’nın içme suyu ihtiyacını karşılamak için Ballıkaya Barajı ile önemli bir kaynak elde edeceğiz.” dedi.

Ballıkaya Barajı’nın Kocaeli ve Sakarya illerine hizmet edeceğini sözlerine ekleyen İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, şunları kaydetti, “İçme suyu sisteminin işletmesini iki il olarak birlikte yapacağız. İmzaladığımız protokol ile birlikte Ballıkaya Barajı’ndan Kocaeli olarak yüzde 42 oranında olmak üzere 79,47 milyon m3 su alacağız. Ballıkaya Barajı’nın ilimize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.