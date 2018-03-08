Kocaeli’nin tarihi yeniden yazılıyor

“Uluslararası Orhan Gazi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu- V”, bu yıl 9-11 Mart tarihleri arasında düzenlenecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, kent tarihini aydınlatmaya devam ediyor. Kocaeli’nin adeta tarih külliyatının oluştuğu sempozyumların beşincisi bu yıl “Uluslararası Orhan Gazi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu- V” adıyla 9-11 Mart tarihleri arasında Başiskele The Ness Hotel’de yapılacak. 208 akademisyenin 160 tebliğ sunacağı sempozyuma 65 profesör, 25 doçent ünvanlı akademisyen katılacak.

208 AKADEMİSYEN 160 TEBLİĞ

Sempozyuma bu yıl 32’si yabancı 320 başvuru oldu. 10’u yabancı(İtalya, Macaristan, Arnavutluk, Avusturya, Belçika, Cezayir, Sırbistan, Azerbaycan, Kırgızistan) 208 akademisyenin 160 tebliği kabul edildi. Her yıl verilen Geleneksel Tarih Özel Ödülü, bu yıl Kocaeli tarihi üzerine yaptığı çalışmalar ve sempozyuma sunduğu katkılar nedeniyle Prof. Dr. Enver Konukçu’ya verilecek. Sempozyum boyunca açılış ve kapanış oturumlarıyla özel bir oturumun yanı sıra 6 salonda 34 farklı oturum yapılacak.

ORHAN GAZİ DÖNEMİ YAPILARI FOTOĞRAF SERGİSİ

Sempozyum öncesinde Marmara Bölgesi’nde Orhan Gazi döneminde yapılan eserler tek fotoğraflandı. Kocaeli, Sakarya, Kaynaşlı, Düzce, Akçakoca, Zonguldak, Marmara Ereğlisi, Bursa ve Bilecik’e giden ekipler, buralarda Orhan Gazi döneminde yapılan cami, hamam ve kervansaray gibi eserlerin tek tek fotoğrafını çekti. Bu fotoğraflar arasından seçilen 70 adet eser sempozyum boyunca ‘’Orhan Gazi Dönemi Yapıları Fotoğraf Sergisi’’ adı altında sergilenecek.

MİNYATÜRLERLE KOCAELİ SERGİSİ

Kültür Dairesi Başkanlığı bünyesinde yer alan Geleneksel Sanatlar Evi’nde eğitim alan öğrenciler, Gülseher Kahraman eşliğinde Kocaeli’nin simgesi haline gelen Saat Kulesi ve Yürüyüş Yolu’nun yanı sıra Osmanlı döneminde Kocaeli’nde yapılan tarihi eserleri minyatürlere işledi. Yine Orhan Gazi’yi anlatan Rus minyatürleri de öğrencilerin kaleminden yeniden hayat buldu.

30 nadide eserden oluşan ‘’Minyatürlerle Kocaeli Sergisi’’ de üç gün boyunca sempozyumda sergilenecek.

ORHAN GAZİ VE ŞEHİTLERİMİZ İÇİN MEVLİT VE LOKMA

Sempozyum kapsamında 9 Mart Cuma günü İzmit Orhan Gazi Camii’nde Orhan Gazi ve şehitlerimiz okutulacak mevlit ve Cuma namazının ardından lokma ve Osmanlı şerbeti ikram edilecek. Yine Fevziye Camii’nde de namaz çıkışı lokma ve Osmanlı Şerbeti dağıtımı gerçekleşecek.

AÇILIŞ OTURUMUYLA BAŞLAYACAK

Açılış oturumu 9 Mart Cuma günü saat 15.30’da Prof. Dr. Feridun Emecen başkanlığında yapılacak. Açılış oturumunda Prof. Dr. Enver Konukçu (Karadeniz Ereğlisi, Hacı Baba ve Orhan Bey), Prof. Dr. Necdet Öztürk (Kocaeli’nin Fethinde Stratejik Değeri Olan ve Fethi Aşk Rüyası İle Renklendirilen Kale: Aydos), Prof. Dr. Mehmet Öz (Beylikten Devlete: Orhan Gazi Devrinde Kurumlaşmanın Boyutları) konularını anlatacak.

SEMPOZYUMDA DİKKAT ÇEKECEK KONULAR

Sempozyumda dikkat çekmesi beklenen konular ise şöyle;

‘’İSU’nun bahçesinde yapılan kazı çalışmalarında keşfedilen lahitler kime ait?

Osmanlı Devletinin kuruluşunda Moğolların rolü neydi?

Kocaeli’ndeki “Sultan Orhan” Camileri ve Osmanlı’nın bölgedeki dini etkisi…

Osmanlı’nın kuruluşunda ve Orhan Gazi döneminde Ahilik teşkilatı…

Tarihi Türk filmlerine konu olan Malkoçoğlu, Kocaeli’de mi yaşadı?

Selmanpak’tan Kutü’l-Amare’ye; Irak Cephesinin Kocaeli şehitleri…

Milli Mücadele’de Yunan Ordusunun 1921 İzmit katliamı…

Kocaeli’nin Cengiz Topel’den önceki ilk havaalanı neredeydi?

Orhan Gazi Gemici Vakfı’ndan Osman Gazi Köprüsüne İzmit Körfez Geçişi…

Osmanlı döneminde Kocaeli sancağının yerlileri olan Manavlar, misafirlerine nasıl davranırdı?’’