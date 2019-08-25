“Kocaeli’nin tek borcsuz belediyesi Çayırova’dır”

Çayırova Belediyesi geçmiş dönem başkanı Şevki Demirci, kendisinin 147 milyon TL borç bıraktığı iddialarına sert cevap verdi. Demirci, “Bizim aşağı yukarı 45 bin lira bir vergi borcumuz var. O da faizi ile birlikte 60-70 bin lirayı bulmuştur. Ben geldiğim zaman bu borçlar vardı, biz bu borçları yapılandırdık ve 5 senedir de bunlar ödeniyor. Belediyenin müteahhitler, esnafa şuna buna borcu yoktur. Belediyenin 25 kuruş bir borcu yok. Kocaeli’nin tek borçsuz belediyesi Çayırova Belediyesi’dir” ifadelerini kullandı.

BORÇ VARSA GETİRSİNLER ÖDEYECEĞİM

“Böyle bir borç varsa getirsinler ödeyeceğim, ödemezsem namerdim. Bu biriktirdiğimiz SGK borçları kimin borcu sorusuna gelecek olursak. Bunlar 7 tane benden önce ki belediye başkanının borcu. Şekerpınar’dan var, Cemalettin Balcı’dan var, Yaşar Alkan’dan var, Timur Koç’tan var, Faruk’tan var, Ziya Başkan’dan var. Benim değil ki bu borç. Belediyenin şahsi ve müteahhitlere ve bir kuruş borcu yok ve kasası para doludur.” ifadelerini kullandı.



KASADA 15 TRİLYON LİRA PARA VARDI!

“Bu borç var şeyi moda oldu ama bu Çayırova için geçerli değildir. Bu Türkiye’nin diğer belediyeleri için geçerli olabilir ama Çayırova için geçerli olamaz. Ben kıracağıma iki ay kala 8 bin lira gibi bir borç vardı, bıraktığım gün itibariyle belediyenin kasasında 15 Trilyon lira para vardı. Belediyenin 1 lira borcu yok, tahsis edeceğimiz paralar vardı, bu paraları babasının evinden mi getirdi. Evvelkileri topladı, piyasandan alacaklarımız vardı. Gün itibariyle belediyeyi aldığı zaman 1 TL borcu yoktu, sıfır borç. Kocaeli’nde örnek bir belediyeye. 500 Milyar lira yatırım yapmış belediye, yani sonuç itibariyle borçsuz bir belediye.” dedi.

BORÇSA BORÇ, O ZAMAN GELMESEYDİNİZ KARDEŞİM

“7 tane dükkan bıraktık biz ona, şuyulandırmadan 18 tane arsa var. Kasasına girecek zaten 150 Trilyon lira para var zaten. Burada Kocaeli’nin en büyük kültür merkezini yaptık, çarşı var, orada dükkanlar var. Satıp ödesin o zaman, 7 tane belediye başkanının borcunu ödesin. Şevki Demirci’nin 1 TL borcu yoktur, varsa eğer ödemezsem namerdim. Yalan gelip borç var, harç demesinler”

BELEDİYENİN KASASINDA PARA DOLU!

“Belki diğer belediyelerin borcu vardır ama bu Çayırova için geçerli değildir. Belediyenin hiç borcu yok, diğer belediye başkanları konuşabilir ama bunun konuşmaya hakkı yok. Ben belediyeye geldiğim zaman belediyenin 35 Trilyon diye borç aldım, 63 Trilyon borç çıktı. Biz bu borca rağmen alacaklarımız var deyip konuyu kapattık. Geldiğimiz zaman 45 günlük belediye maaşları kalmıştı. Bunu Kocaeli’de biliyor, Çayırova’da biliyor. Diğer belediye başkanlarına yüklenen belediye başkanları için söylüyorum, yazık günah kardeşim. Borçsa borç, o zaman gelmeseydiniz kardeşim. Şuan belediyenin 1 kuruş borcu yok, kasasında para dolu."

Kaynak: Bugün Kocaeli