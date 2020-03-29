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Kocaeli'nin tüm giriş çıkışları denetim altında

Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında şehrin girişlerinde kurulan uygulama noktalarında vatandaşların seyahat izin belgeleri ve sağlık durumları kontrol ediliyor.

Kocaeli'nin tüm giriş çıkışları denetim altında

29 Mart 2020 Pazar 20:35

Koronavirüsle mücadele kapsamında şehirler arası seyahatlerin valiliklerin iznine tabi tutulmasının ardından Kocaeli'de şehrin giriş ve çıkışlarında 7 kontrol noktası oluşturuldu.

Sağlık ekiplerinin de görev yaptığı uygulama noktalarında vatandaşların ateşi ölçülüyor, gerekmedikçe dışarıya çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunuluyor.

Kontroller sırasında izin belgesine sahip olmadığı tespit edilen yolcuların kente girişine ve kentten çıkışına izin verilmiyor.

Polis ekipleri, D-100 kara yolunun Kartepe Uzunçiftlik ve Gebze GTÜ mevkileri, D-130 Karayolu'nun Karamürsel Misli Çeşme mevkisi, Sapanca Yolu'nun Sakarya sınırında, Anadolu Otoyolu'nun İzmit, Kandıra ve Gebze gişelerinde kontrollerini aralıksız sürdürüyor.

Öte yandan, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince TEM Otoyolu Uzunçiftlik ve Kuruçeşme turnikelerden il merkezine girişler yasaklanırken, bu noktalara alternatif olarak Kandıra ve Körfez turnikeleri kullanılıyor.



AA
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