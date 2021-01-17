Kocaeli'nin tüm ilçelerinde tıbbi bitkiler yetiştirilecek

Alım garantili ‘Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği’ Kocaeli’nin tüm ilçelerini kapsayacak şekilde genişletildi. Başvurular halen devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hazırladığı alım garantili “Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği” projesi kapsamında çiftçilerden başvuruları almaya devam ediyor. Köylerdeki geliri arttırabilmek, çiftçilerin gelir düzeyini yükseltmek için başlatılan proje Kandıra’nın yanı sıra diğer ilçeleri de kapsayacak şekilde genişletildi.



KANDIRA EKONOMİSİNE 80 MİLYONLUK GİRDİ

Başkan Tahir Büyükakın’ın öncülük ettiği ve diğer yerel yönetimlere de örnek olacak proje kapsamında Kandıra’da biberiye bitkisinin dikimlerinin çoğu tamamlandı. Projeyle Kandıra ekonomisine 5 yılda 28 milyon doğrudan katkı sağlanacak. Çarpan etkisi ile ekonomik girdi 80 milyon TL’ye ulaşacak.



TÜM İLÇELERDE YETİŞTİRİLECEK

Köylerdeki geliri arttırabilmek, çiftçilerin gelir düzeyini yükseltmek için başlatılan bu proje diğer ilçeleri de kapsayacak şekilde genişletildi. Kocaeli’nin özelliklerine göre Biberiye, Tıbbi Nane ve Oğul Otu yetiştirmeyi planlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi projeyi diğer ilçelerde de devam ettiriyor. Kandıra ve İzmit ilçelerinde biberiye, Gölcük ve Karamürsel ilçelerinde Oğul Otu, Kartepe ve Başiskele ilçelerinde Tıbbi Nane ve diğer ilçeler de de Biberiye yetiştirilmesi planlanıyor.



DESTEKLEME EN AZ 10 EN FAZLA 15 DÖNÜM

Başvurularda güncel Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi, ikametgah, nüfus kağıdı fotokopisi, tapu fotokopisi veya kira ise 5 yıllık kira sözleşmesi belgeleri isteniyor. Destekleme için en az 10 dönüm ve en fazla da 15 dönüm alan olması gerekiyor.



BAŞVURULAR İNCELENEREK DEĞERLENDİRİLECEK

Şartları taşıyan çiftçiler değerlendirmeye alınırken daha sonra ‘Başvuru Sahibinin Arazi Mülkiyet Durumu’, ‘Arazinin Değerlendirilmesi’, ‘Makine Ekipman Durumu’, Organik veya İyi Tarım Sertifikasına Sahip Olması’ ve ‘Bitkisel Üretim Eğitimi Almış Olmak’ konu başlıkları altında puanlamaya tabitutulacak. Puanlar teşvik alacak çiftçileri belirleyecek. Büyükşehir Belediyesi belirlenen ‘Teknik İnceleme Komisyonu’ tarafından değerlendirildikten sonra uygun görülen çiftçiler, projeden faydalanacak.



BAŞVURULAR TARIMSAL HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ’NE