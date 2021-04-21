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Kocaeli’nin Turizmi Görücüye Çıkıyor

Özlem Esirgenç’in sunumuyla ekrana gelen Dünyayı Geziyorum, bu hafta pişmaniyesiyle göz dolduran Kocaeli’nin tarihini ve doğal güzelliklerini anlatacak.

Kocaeli'nin Turizmi Görücüye Çıkıyor

21 Nisan 2021 Çarşamba 14:58

Dünyayı karış karış gezerek ilginç yaşam, benzersiz manzaraları ve geçmişten bugüne taşınan tarihi eserleri görme fırsatı sunan Dünyayı Geziyorum, bu hafta Kocaeli’ye misafir oluyor. Özlem Esirgenç’in sunduğu Kanal 7’de yayınlanan “Dünyayı Geziyorum” isimli program Kocaeli’nin tarihini, kültürel zenginliklerini ve doğal güzelliklerini anlatmak için ilimizde çekimler yaptı. Maşukiye, Bilim Merkezi, Gölcük Yazlık Ilıcası, Pembe Kayalar, Saat Kulesi ve ilimize miras kalan camilerde çekimler yapan ekibe Kocaeli Büyükşehir Belediyesi mihmandarlık yaptı. Dünyayı Geziyorum ekibi son olarak Ormanya Doğal Yaşam Parkını gezdi. Bahar çiçeklerinin kokusu ve cıvıl cıvıl kuş sesleri ile Dünyayı Geziyorum ekibi doğal yaşamın keyfini çıkarttı.

 

KÜLTÜR VE TURİZM KENTİ KOCAELİ, KANAL7 EKRANLARINDA

Yasin Esirgenç’in sunduğu Kanal 7’de yayınlanan "Dünyanın Tadı" isimli program Kocaeli’nin yöresel lezzetleri için de ilimizde çekimler gerçekleştirldi. Eseler köyü, Kandıra Burhanlı ve Kurtyeri köylerinde Kocaeli’nin yöresel yemekleri yapıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kocaeli Yemekleri Kitabı’ndan seçilen yemeklerin yapımının ve tarifinin tanıtıldığı programda, Kocaelili hanımlar geleneksel kıyafetleriyle Kocaeli kültürünü ve yemeklerini tanıttı.

 

DÜNYANIN TADINDA KOCAELİ’NİN LEZZETLERİ KONUŞULACAK

İlimizde İzmit simidi, pişmaniyesi, Kaz, Tirit, Taşlık Dolması, Mancarlı Pide, Peynirli Kandıra Lokumu, Kaldırek, ve Dartılı Keşkek gibi yöresel lezzetlerin yapılışını ve tariflerini çeken ekip tüm Türkiye’ye Kocaeli’nin en lezzetli tatlarını, tarihi ve turistik zenginliklerini gösterecek. Kocaeli’nin kültürel zenginlikleri ve yöresel yemeklerinin tanıtılacağı “Dünyanın Tadı” programı Kanal 7 ekranlarında olacak

 

MUTLU ŞEHİR KOCAELİ BİR HAFTA BOYUNCA EKRANLARDA

 

Dünyanın Geziyorum Programı’nın sunucusu Özlem Esirgenç, Dünyanın Tadı programı’nın sunucusu eşi Yasin Esirgenç ve küçük yaşlardan buyana dünyanın 130’dan fazla ülkesini gezen oğulları Yakupcan, Kocaeli’nin kültürel zenginliklerine, doğal güzelliklerine ve yemeklerine hayran kaldı. Bir hafta boyunca ilimizde çekimler yapan program yapımcıları zengin bir program içeriğiyle bir hafta boyunca programlarında Kocaeli’yi tanıtacaklar.

 













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