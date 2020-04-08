banner485
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli'nin virüs haritası açıklandı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 tanısıyla takip edilen hastaların Türkiye genelindeki dağılımını gösteren haritaları paylaştı.

Kocaeli'nin virüs haritası açıklandı!

08 Nisan 2020 Çarşamba 09:09

 Haritaya göre Kocaeli'de yoğunluk bir hayli fazla. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'nun toplantısının ardından kameralar karşısına geçerek önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, elindeki verileri açıkladıktan sonra koronavirüs vakalarını takip ettiği ekrandan Türkiye'de koronavirüsün yoğun olduğu illerin olduğu haritayı paylaştı. Türkiye'de çok sayıda koronavirüs vakasının olduğu Kocaeli'de virüsün nasıl hızla yayıldığı haritada açık bir şekilde görüldü. Haritaya göre, İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak'ta yoğunluk daha fazla. Harita da Gebze, Darıca ve Çayırova ilçelerindeki yoğunluk gözlerden kaçmadı. 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Çalışma müdürü görevden alındı! Çalışma müdürü görevden alındı!
Çayırova’da evlere kitap servisi! Çayırova’da evlere kitap servisi!
Büyükakın,‘’Maske üretiminde kapasiteyi artırıyoruz’’ Büyükakın,‘’Maske üretiminde kapasiteyi artırıyoruz’’
Berat Kandili'nde dualar evlerden yükseldi Berat Kandili'nde dualar evlerden yükseldi
4,4 milyon aileye 1000 lira nakdi yardımı 4,4 milyon aileye 1000 lira nakdi yardımı
2 milyon 300 bin haneye daha 1000'er liralık destek verilecek 2 milyon 300 bin haneye daha 1000'er liralık destek...
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Çalışma müdürü görevden alındı!
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Bekir Yümnü görevden alındı.

Haberi Oku