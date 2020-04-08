Kocaeli'nin virüs haritası açıklandı!

08 Nisan 2020 Çarşamba 09:09
Haritaya göre Kocaeli'de yoğunluk bir hayli fazla. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'nun toplantısının ardından kameralar karşısına geçerek önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, elindeki verileri açıkladıktan sonra koronavirüs vakalarını takip ettiği ekrandan Türkiye'de koronavirüsün yoğun olduğu illerin olduğu haritayı paylaştı. Türkiye'de çok sayıda koronavirüs vakasının olduğu Kocaeli'de virüsün nasıl hızla yayıldığı haritada açık bir şekilde görüldü. Haritaya göre, İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak'ta yoğunluk daha fazla. Harita da Gebze, Darıca ve Çayırova ilçelerindeki yoğunluk gözlerden kaçmadı.
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