Kocaeli’nin Yeni Turizm Filmini 1,5 Milyon Kişi İzledi





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin doğal güzellikleri ve turizm alanındaki yüksek potansiyeli gözler önüne seren iddialı bir tanıtım filmi hazırlattı. Kocaeli’nin doğa harikası köşelerinde çekilen turizm filminin ilk gösterimi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinliklerinde yapıldı. Büyükşehir’in sosyal medya hesaplarından da paylaşılan film, sosyal medyalar ve youtube paylaşımlarıyla toplamda 1,5 milyonu aşkın gösterime ulaştı.

DOĞAL BİR HARİKA; KOCAELİ

Kocaeli'nin doğa harikası güzelliklerinin, Karadeniz sahillerinin, kanyonlarının, yaylalarının, gastronomi değerlerinin yer aldığı eşsiz güzellikteki turizm filminin çekimleri geniş bir takipçi kitlesine sahip olan sinematograf Halil Bekar ve ekibi tarafından yapıldı. Halil Bekar ve ekibi her mevsim ayrı güzellikteki Kocaeli’ni görüntüleyebilmek için, sonbahar-kış ve ilkbahar-yaz aylarında şehrin farklı noktalarında çekimler gerçekleştirdi. Kocaeli’de yapılan kayak, dalga sörfü, sualtı dalışı, yamaç paraşütü, su kayağı, kano, kaya tırmanışı gibi macera sporlarının da yer aldığı videoda aksiyon çekimler fpv drone ile gerçekleştirildi. Halil Bekar’ın bir yandan Kocaeli’deki tüm macera sporlarını deneyimlediği turizm temalı filmde, özellikle bölümler arasındaki fantastik öğeleri barındıran geçişler dikkat çekti.

1 AYDA 1,5 MİLYON İZLENME

Kocaeli’nin tüm güzelliklerini gözler önüne seren tanıtım filminin ilk gösterimi, 30 Ağustos günü yapılan Zafer Bayramı konser programı öncesinde gerçekleştirilmişti. Alanda bulunan Kocaelililerin büyük beğeniyle takip ettiği tanıtım filmi aynı anda Kocaeli Büyükşehir’in sosyal medya hesaplarından da paylaşılmaya başlandı. Özellikle doğa ve turizm tutkunları tarafından beğeni yağmuruna tutulan Kocaeli Turizm Filminin kısa sürede 1,5 milyon gösterime ulaştı.

TEPKİLER ÇOK İYİ

Çeşitli Youtube kanallarında değinilen Show Me Kocaeli filmine ünlü youtuberların da ilgisi oldukça büyük. 164 bin aboneli İtalyan Youtube kanalı Av Raect Show ve Afeera Tahseen Reaction gibi ünlü youtube kanalları da filmi izlerken gösterdikleri tepkileri youtube kanallarında kendi takipçileri ile paylaştı.

TURİZM ŞEHRİ KOCAELİ

Dünyadaki yeni trend çekim tekniklerinin kullanıldığı filmin, Kocaeli’nin globaldeki algısını güçlendirerek, hem yerli hem de yabancı turiste hitap ediyor. Doğa ve macera içeriklerinin ön plana çıktığı görsellerden oluşan tanıtım filminde İngilizce seslendirme ve Türkçe altyazı kullanıldı.

COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLER VURGULANDI

Çekimler sırasında Kocaeli'nin tescillenen lezzetlerine de yer verildi. İzmit pişmaniyesinin yapım aşaması, taş fırınlarda pişen sıcak İzmit simidi gibi çekimler gerçekleştirildi. Coğrafi işaretli bu lezzetlerin dışında bir diğer tescilli ürün, Kocaeli'nin el dokuma Hereke Halısının da çekimleri yapıldı. Ayrıca filmde mancarlı pide ve Alaybey Köyü bölgesinde yaygın olan gözleme taşı gibi Kandıra'nın değerlerine de yer verildi.

DÖRT MEVSİM TURİZM CENNETİ

Kocaeli'nin on iki ilçesinin karış karış görüntülendiği bu çekimlerde kış turizmi ile ön plana çıkan Kartepe, en iyi ekolojik destinasyon Ormanya, mavi ve yeşil uyumu ile Başiskele, yaz turizmi ve mavi bayraklı plajları ile Kandıra, tescilli halısı ile Hereke, Sekapark’ı ile İzmit ve bunların yanı sıra Çoban Mustafa Paşa Külliyesi, Saat Kulesi ve Kasr-ı Humayun gibi ilimiz için önemli birçok tarihi değerin de çekimleri gerçekleştirildi.

KOCAELİ'NİN YURTDIŞINA TANITIMI

Yıllardır sanayi şehri algısı ile karşı karşıya kalan Kocaeli, doğa turizmi potansiyeli ve kültürel değerler bakımından da zengin bir şehir olduğunu bu tanıtım filmi ile yurt dışına tekrar duyurmuş oldu. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürlüğü ekiplerince mihmandarlık edilen çekimlerde Kocaeli'nin tüm değerlerinin görücüye çıkması sağlandı.



















