Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor Kocaeli'de dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, Umuttepe mevkisi ile Kartepe ve Başiskele'nin yüksek kesimlerinde yer yer hafif şekilde devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

28 Ocak 2021 Perşembe 14:01