Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor
Kocaeli'de dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, Umuttepe mevkisi ile Kartepe ve Başiskele'nin yüksek kesimlerinde yer yer hafif şekilde devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan Kartepe'deki kayak merkezinde kar kalınlığı 40 santimetre olarak ölçüldü.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için bölgede önlem aldı.
Ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
AA