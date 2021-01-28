GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

Kocaeli'de dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, Umuttepe mevkisi ile Kartepe ve Başiskele'nin yüksek kesimlerinde yer yer hafif şekilde devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

28 Ocak 2021 Perşembe 14:01

Kocaeli'de dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, Umuttepe mevkisi ile Kartepe ve Başiskele'nin yüksek kesimlerinde yer yer hafif şekilde devam ediyor.
Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan Kartepe'deki kayak merkezinde kar kalınlığı 40 santimetre olarak ölçüldü.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için bölgede önlem aldı.
Ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. 


AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli'den Suriye’ye 10 tır yardım malzemesi gönderilecek Kocaeli'den Suriye’ye 10 tır yardım malzemesi...
Kocaeli'de Kocaeli'de "çöp ev" şikayet üzerine temizlendi
Kandıra Belediyesinden 400 aileye yakacak yardımı Kandıra Belediyesinden 400 aileye yakacak yardımı
Esnaf Destek Paketi’nde Süre Uzatıldı Esnaf Destek Paketi’nde Süre Uzatıldı
BAŞKAN MUZAFFER BIYIK, ÖĞRENCİLERİ ZİYARET EDİP BAŞARILAR DİLEDİ BAŞKAN MUZAFFER BIYIK, ÖĞRENCİLERİ ZİYARET EDİP...
Gebze’de Dezenfekte Çalışmaları Sürüyor Gebze’de Dezenfekte Çalışmaları Sürüyor
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Kocaeli'den Suriye’ye 10 tır yardım malzemesi...
Kocaeli'de Suriye'ye gönderilmek üzere 10 tır yardım malzemesi toplandı.

Haberi Oku