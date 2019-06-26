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Kocaeli’nin zenginlikleri Kanal 7 ekranlarında

Kocaeli’nin kültürel zenginlikleri, yemekleri ve doğal güzellikleri Kanal 7 ekranlarının konusu oldu.

Kocaeli'nin zenginlikleri Kanal 7 ekranlarında

26 Haziran 2019 Çarşamba 10:11

Yasin Esirgenç’in sunduğu Kanal 7’de yayınlanan "Dünyanın Tadı" isimli program Kocaeli’nin yöresel lezzetleri için ilimizde çekimler yaptı. Gebze Duraklı köyü, Kandıra Bağırganlı ve Babalı köylerinde yöresel yemek yapımı çekimleri yapan ekibe Büyükşehir Belediyesi mihmandarlık yaptı. Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kocaeli Yemekleri Kitabı’ndan seçilen yemeklerin yapımının ve tarifinin tanıtıldığı programda, Yerel Kültür Platformu’ndan hanımlar geleneksel kıyafetleriyle Kocaeli kültürünü ve yemeklerini tanıtıldı.

 

YÖRESEL YEMEKLER

Dünya ülkelerinden ve ülkemizden en farklı lezzetler Yasin Esirgenç’in sunumuyla Cumartesi saat 15.15’te ‘’Dünyanın Tadı’’ programı ile Kanal 7’de yayınlanıyor. İlimizde İzmit simidi, pişmaniyesi, Balaban Köftesi, Ereğli Kebabı, Mancarlı Pide, Enginarlı Dartılı Keşkek gibi yöresel lezzetlerin yapılışını ve tariflerini çeken ekip tüm Türkiye’ye Kocaeli’nin en lezzetli tatlarını, tarihi ve turistik zenginliklerini programlarında yansıttı.

 

DÜNYANIN TADI PROGRAMI

Dünyanın Tadı Programı’nın sunucusu Yasin Esirgenç, eşi aynı zamanda Dünyayı Geziyorum programının sunucusu da olan Özlem Esirgenç ve küçük yaşlardan buyana dünyanın 130’dan fazla ülkesini gezen oğulları Yakupcan, Kocaeli’nin kültürel zenginliklerine, doğal güzelliklerine ve yemeklerine hayran kaldı. Üç gün boyunca ilimizde çekimler yapan program yapımcıları zengin bir program içeriğiyle üç hafta boyunca programlarında Kocaeli’yi tanıtacaklar.

                               

ÜÇ HAFTA BOYUNCA KOCAELİ TANITILACAK

Kocaeli’nin kültürel zenginlikleri ve yöresel yemeklerinin tanıtılacağı ‘’Dünyanın Tadı’’ programı 20 Temmuz, 27 Temmuz ve 3 Ağustos tarihlerinde üç programda saat 15.15’te Kanal 7 ekranlarında olacak.

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