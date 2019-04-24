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"Kocaelispor’la nice 53 yıllara"

Başkan Büyükakın, Kocaelispor Kulüp Başkanı Bahri Yavuz ve yönetimiyle bir araya geldi.

24 Nisan 2019 Çarşamba 10:13

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 2.lig’e çıkma mücadelesi veren Kocaelispor Kulüp Başkanı Bahri Yavuz ve yönetimiyle bir araya geldi. 24 Nisan 1966 yılında kurulan ve bugünlere gelen Kocaelispor’un geleceğe sağlam adımlarla koşması için kente büyük bir sorumluluk düştüğünü bir kez daha hatırlatan Başkan Büyükakın, “Nice 53 yıllar. Kocaelisporumuzu ilerleyen yıllarda çok daha güzel yerlerde görmek hepimizi mutlu edecektir. Yeşil siyahlı renklerin süper ligde temsil edildiğinde karşımıza daha kurumsallaşmış, daha şeffaf ve kendi ayakları üzerine duran bir takım çıkacaktır” ifadelerini sarf etti.

“BAHRİ YAVUZ VE EKİBİNE DE BÜYÜK GÖREVLER DÜŞMEKTEDİR”

Kocaelispor markasını çok önemsediklerini ve bugüne kadar bu değerin geleceğe aktarılması için çok çalıştıklarını dile getiren Başkan Büyükakın, sağlam ve sürdürülebilir bir ekonomik yapının kurulmasının önemini vurgulayarak, “Tesis ve sporcu altyapısının geliştirilmesine katkı sunmak, salon sporları ile amatör branşları teşvik etmek konusunda adımlar atacağız. Bu konuda Kocaelispor Başkanı Bahri Yavuz ve ekibine de büyük görevler düşmektedir. Bunun üstesinden geleceklerine de yürekten inanıyorum. Kocaelisporumuz şehir dayanışması hedefine emin adımlarla yürümektedir, inşallah bu sezon sonunda ikinci lige çıkacaktır. Bu yolda tüm taraftarlara çağrım Kocaelispor’u seyirci rekorlarıyla desteklemeleridir” açıklamalarını yaptı.

“HER TÜRLÜ DESTEK İÇİN BİR KEZ DAHA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinden dolayı Büyükakın’a tebriklerini ve başarı dileklerini ileten Kocaelispor Kulüp Başkanı Bahri Yavuz ise, “Sizlerin bu kentin takımı olan yeşil siyahlı renkler için koyduğunuz iradeyi ve emeği yakından bilen bir isim olarak, sizlerin “Spor Şehri Kocaeli” ve “Kocaelispor Markası” yaklaşımlarınızı yakından takip ediyoruz. Bu anlayışa katkı sunmak için bizler de çok çalışacağız. Ulusal ve uluslararası düzeyde temsil için her türlü stratejik yaklaşımı bu kentin dinamikleriyle ortaya koyacağız. Bu yolda sizlerin bize verdiği her türlü destek için bir kez daha teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı. Ziyaret karşılıklı fikir alışverişinin ardından sona erdi.

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