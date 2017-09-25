Kocaelispor'un yeni teknik direktörü Kocaelispor'da yeni teknik direktör açıklandı

25 Eylül 2017 Pazartesi 09:07

İşte Kocaelispor'dan konuyla ilgili yapılan açıklama:



Pazartesi gününden itibaren teknik direktör arayışlarına başlayan Yönetim Kurulumuz; tüm seçenekleri değerlendirerek Cuma akşamı Kulübümüzün hedeeri ve geleceği için akademik kariyeri, ulusal ve uluslararası tecrübeleriyle en uygun aday olduğuna karar verdiği Sn.Fatih Kavlak'ı, Cumartesi günü oynadığımız maça davet etmiştir. Maçımızı İsmetpaşa'da izleyen Fatih Hoca ile maç sonrası yapmış olduğumuz görüşmede anlaşma sağlanarak yeni Teknik Direktörümüz Fatih Kavlak, Antrenörümüz Ercan Ağaçe ve Kaleci Antrenörümüz Murat Onur Dilek olmuştur. Bugün hazırlıklarını tamamlamak için Ankara'ya dönen hocamız, yarın sabah şehrimize gelerek işlemleri tamamlayacak ve saat 13:00'te Sekapark Otel'de imza töreni ve basın toplantısı düzenlenecektir. Saat 15:30'da Vinsan Tesisleri'nde ilk antrenmanına çıkacak olan hocamıza başarılar ve Kocaelispor Camiasına hayırlı olmasını dileriz.



FATİH KAVLAK KİMDİR?



Sivas doğumlu 43 yaşındaki Fatih Kavlak, son olarak 2. Lig takımlarından Fethiyespor'u çalıştırdı. Kavlak, teknik direktör olarak geçtiğimiz dönemlerde 2. Lig takımlarından Hatayspor(2016-2017) ile Azerbaycan Premier Ligi takımlarından Gabala FK(2011- 2012) takımlarının başında yer aldı. Kavlak, 2002-2003 yılları arasında Kocaelispor'da gençlik gelişim antrenörü olarak görev yaptı.



O İSİMLERLE ÇALIŞTI



Futbol antrenörlüğü kariyerine Ankara Amatör Ligi’ndeki 100.Yıl Barışspor takımının başına geçerek başlayan Kavlak, 2002-2003 sezonundan itibaren sırasıyla Hikmet Karaman, Güvenç Kurtar, Ziya Doğan, Qurban Qurbanov ve Tony Adams gibi değerli isimlerin teknik ekibinde antrenör ve yardımcı antrenör olarak görev yaptı.



İŞTE KAVLAK'IN YARDIMCI ANTRENÖR OLARAK GEÇTİĞİMİZ YILLARDA GÖREV YAPTIĞI TAKIMLAR



Göztepe(2015-2016), Trabzonspor(2014), Gabala FK(2010-2011), Karabağ FK(2009-2010), Trabzonspor(2006-2007), Malatyaspor(2006), Gençlerbirliği(2005), Trabzonspor(2004), Malatyaspor(2003), Kocaelispor(2002-2003)