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Kocaeli'ye 10 Milyon Liralık “Gezegen Evi“

İzmit Belediye Başkanı Doğan: Burası, sadece Türkiye’de değil, diğer ülkelerde de bu alanda çalışmalar yapan ve örnekler arayan insanlara referans noktası olacak

Kocaeli'ye 10 Milyon Liralık 'Gezegen Evi'

21 Temmuz 2017 Cuma 16:16


  (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 10,5 milyon lirayı bulması beklenen Sanal Gerçeklik Küresi'nin temeli, düzenlenen törenle atıldı.

Cephanelik mevkisindeki törende konuşan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Türkiye’de üçüncü, Kocaeli’de ise ilk olan projenin temelini attıklarını belirtti.

Burada yapılacak Sanal Gerçeklik Küresi, diğer illerden farklı olarak çok yönlü kullanılacağını vurgulayan Doğan, şunları söyledi:

"İnsanlar öğrenmek istediği konularda burada sanal olarak görme, bilgi sahibi olma imkanı bulacak. Buradaki projede elektronik ve bilgisayar sistemleri en gelişmişleri olacak. Hemen yanı başındaki 17 Ağustos Deprem Müzesi Dokümantasyon ve Eğitim Merkezi de dünyanın en ileri teknolojilerini içeren bir merkez olacak. Burası, sadece Türkiye’de değil, diğer ülkelerde de bu alanda çalışmalar yapan ve örnekler arayan insanlara referans noktası olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde, Başbakanımız ve hükümetimizle onların vizyonuyla çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Doğan, Sanal Gerçeklik Küresinin, bu yılın sonunda hizmete açılmasının planlandığını aktararak, "İzmitimiz, Kocaelimiz, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Vizyon projelerimden birini daha hayata geçirmenin heyecanı içerisindeyim. Vadettiklerimizin neredeyse tamamına yakınını bu sene bitiriyoruz. Bir şeyi yapmak kadar, zamanında yapmak da önemlidir. Kardeş belediyemiz Bosna Hersek Travnik Belediye Başkanı Admir Hadziemric’e bu heyecanımıza ortak olduğu için çok teşekkür ediyorum."ifadesini kullandı.

Bosna Hersek Travnik Belediye Başkanı Admir Hadziemric de bugün düzenlenecek 9. Pişmaniye Festivaline katılmak için İzmit'e geldiğini bildirerek, "Burada yapacağımız temel atma töreninde bulunduğumuz için çok mutluyuz ve çok teşekkür ediyoruz. Türkiye güçlüyse biz de yanında güçlüyüz." dedi.

Daha sonra, güneşin, yıldızların, gezegenlerin ve diğer gök cisimlerinin yapay görüntüsünün özel bir yansıtıcı yardımıyla kubbe şeklindeki tavana yansıtılacağı gösteri salonunun temeli atıldı.

Cephanelik bölgesinde 2 bin 500 metrekarelik alanda  yapılacak Sanal Gerçeklik Küresinin proje bedelinin 10,5 milyon lira olduğu belirtildi.

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