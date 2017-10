Kocaeli'ye 100 milyonluk yatırım

Türkiye'nin lider e-ticaret platformu Hepsiburada, müşterilerinin farklılaşan ihtiyaçlarını karşılamak için yatırımlarına devam ediyor. 2016 yılında Operasyon Merkezi'ni devreye alan ve bugüne kadar toplam 100 milyon TL üzerinde yatırım yapan Hepsiburada, sektörün en büyüğü olan Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi'ndeki operasyon merkezini tanıttı. Hepsiburada Operasyon Grup Başkanı Taner Timirci, Türkiye'nin en büyük online ticaret platformu olduklarını belirterek, "Rakamlarımıza bakacak olursanız aylık 65 milyonun üzerinde ziyaret sayısıyla müşterilerimize hizmet sunmaktayız. Aplikasyon uygulamamız hem ios, hem de android de 8 milyonun üzerinde indirme sayısına sahip durumda. 30 kategoride 12 milyonun üzerinde ürün çeşidini Türk müşterilerimize hızlı, kaliteli ve memnuniyeti sağlayacak şekilde hizmet vermeye çalışmaktayız. Bizim için müşteri memnuniyeti çok kritik ve önemli. O yüzden de operasyon merkezi olarak burada büyük bir altyapı yatırımına girdik ve üstün bir teknolojiyi kullanarak müşterilerimizin siparişlerini en kısa sürede doğru şekilde depodan çıkarıp müşterilerimize ulaştırmak istiyoruz. Müşterilere sunmak istediğimiz hizmette neler var? Öncelikle tek tıkla kolay alışverişin imkanını sunuyoruz müşterilerimize. Her an her yerden masaüstü bilgisayarınızdan, tabletten, mobilden git gide Türkiye'de artmakta güvenli alışveriş sunuyoruz. Şirket olarak her yıl milyonlarca dolar güvenlik ticaretine yatırım yapmaktayız. Kolay iade imkanımız var. Müşteriler beğenmedikleri ürünleri kolay etme imkanı sayesinde kargo şirketinin gidip adresten teslim alıp direk bize getirmesini sağlıyoruz. Aynı gün teslimat ürünümüz var. Sabah 09.00'a kadar vermiş olduğunuz siparişi 12.00 itibari ile teslim ediyoruz İstanbul'da. İnşallah önümüzdeki aylar içerisinde bunu diğer illere de açmak planımız var. Ürün karşılaştırabiliyorsunuz. Aynı tarzda farklı ürünleri birbiri ile karşılaştırma imkanını online ticaret platformumuzda müşterilerimize sunuyoruz" dedi.

100 BİN METREKARELİK DEPOLAMA ALANI

Taner Timirci depolarında 1.6 milyon adet üzerinde ürün stokladıklarını belirterek, "Bu ürün sayısı her geçen gün artıyor. Depo içerisinde 210 bin çeşit ürünümüz var. Burası online ticaretin en büyük operasyon merkezi. 7 gün 24 saat operasyon yapıyoruz. Toplam 100 bin metrekarelik bir depolama alanına sahip. Bu yatırımla beraber 2016 yılında devreye girdi tesisimiz. Önümüzdeki yıllardaki büyümelerin de önceden yatırımını yapmış ve hazır durumdayız. Ürün çeşitliliği her geçen ay artıyor. Amacımız Türk tüketicilerine aramak istedikleri, alışveriş yapmak istedikleri ürünleri olabildiğince tek adresten bulabilmelerini sağlayabilmek. Şu an itibari ile 210 bin çeşit ürünümüz var. Sevkiyat kapasitesi bakımından tesisimiz 7 gün 24 saat çalışmakta ve 10 milyon adetlik bir ürün çıkışını aylık olarak sağlayabilecek durumdayız. Sürekli olarak teknolojiyi kullanıyoruz ve akıllı otomasyon sistemleriyle teknolojinin nimetlerini olabildiğince kullanıp müşterilere memnuniyeti sağlayabilmek bizim en büyük arzumuz. Hepsiburada olarak güçlü bir müşteri deneyimi yaratmak istiyoruz. Bu güçlü müşteri deneyimini de güçlü bir operasyonumuz olmadan sağlayamayacağımızın farkındayız. Amacımız müşterilerin olabildiğince rahat ve güvenli bir şekilde siparişlerini online ortamdan verdikten sonra bunu doğru, eksiksiz, hasarsız, talep edilen zamanda müşteriye ulaştırabilmek ve bütün işlerimizde operasyon tarafında aldığımız her türlü kararda bu felsefeyi mutlaka aklımızda tutuyoruz" diye konuştu.

ÜRÜN OTOMATİK PAKETLENECEK

Hepsiburada'nın müşteri deneyimini olabildiğinde kusursuz hale getirmek için teknolojisine aralıksız yatırım yaptığını ifade eden Taner Timirci, halen Türkiye'de birçok dağıtım şirketinde bulunmayan akıllı otomasyon sistemleri ve güçlü teknolojik altyapının olduğunu, konveyör ve sorter sistemleri yatırımını gerçekleştirdiklerini, bu yıl içinde de otomatik paketleme hattını devreye alarak ürüne özel otomatik paketleme yapmaya başlayacaklarını söyledi.

10 MİLYON ADET ÜRÜN SEVKİYAT KAPASİTESİ

Gebze’de, iki kat üzerinde 100 bin metrekare depolama alanıyla Türkiye'de e-ticaretin en büyük operasyon merkezi olan Hepsiburada Operasyon Merkezi'nde büyük çoğunluğu temel tüketim ürünlerinden oluşan 30 kategoride 210 bin ürün ve 1,6 milyon adet ürün stokta yer alıyor. Dijital dünyadaki müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerine göre şekillenen Hepsiburada Operasyon Merkezi, aylık 10 milyon adet ürün sevk etme kapasitesi ile 7 gün 24 saat aktif olarak hizmet veriyor.