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Kocaeli'ye 15 yılda 100 Bin zeytin fidanı dikildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yeşil alanlara 15 yılda 100 Bin zeytin ağacı ekti.

Kocaeli'ye 15 yılda 100 Bin zeytin fidanı dikildi

09 Şubat 2021 Salı 14:24

Yeşile ve doğaya önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehrin birçok noktasında yeşil alan oluşturuyor. Oluşturulan yeşil alanlara Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığınca ekilen ağaçlar özenle seçiliyor. Bu ağaçların başında ise Zeytin ağacı geliyor.

 

ZEYTİN AĞAÇLARI

Kocaeli’nde kişi başına düşen yeşil alan miktarını 12,57 metrekareye çıkaran ve kente yeşil bir görünüm kazandıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi şehrin birçok noktasında yeşil alan oluşturuyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığınca oluşturulan yeşil alanlara zeytin ağaçları ekiliyor.

 

EKONOMİYE KATKI

Türkiye’nin en fazla ağaç diken belediyesi ünvanı elinde bulunduran, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın verdiği tek ağaçlandırma beratına sahip olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 15 yıldan buyana Kocaeli’nin her bölgesine zeytin ağaçları dikiyor. Bu kapsamda zeytin ağacının yetişmesi uygun olan bütün park, yeşil alan, mesire alanı, D-100 karayolu, otoyol kenarları ve sahil parklarına ekiliyor. 15 Yılda ekilen 100 Bin zeytin ağacı Kocaeli’ne yeşil bir görünüm kazandırırken toplanan meyveler ile ekonomiye katkı sağlanıyor.

 

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