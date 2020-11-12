Kocaeli’ye 460 Eser Ve 1.1 Milyar TL’lik Yatırım

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, her fırsatta siyaset, esnaf, iş dünyası ve vatandaşlarla buluşmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. İzmit yürüyüş yolu üzerindeki ara sokaklarda esnaflara bereketli işler dileyen Başkan Büyükakın, “Son bir buçuk yılda kentimizde 460 eser yaptık ve 1.1 Milyar TL’lik yatırım gerçekleştirdik. 5.7 Milyar TL’lik 156 projemiz de devam ediyor. Kentimiz için toplamda 616 eser ve 6.8 Milyar TL’lik dev bir yatırım bütçesiyle çalışmaya devam ediyoruz” açıklamasını yaptı.

“GECE GÜNDÜZ SEFERBERLİK HALİNDEYİZ”

Önceki dönem AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, eski Saraybahçe Belediye Başkanı Halil Vehbi Yenice, iş insanı Fuat Biçiçi’yi iş yerlerinde de ziyaret eden Başkan Büyükakın’a, AK Parti İzmit İlçe Ali Güney’de eşlik etti. Birlikteliklerde yerel, ulusal ve uluslararası konularda görüşülürken, “2023 Hedeflerimize kilitlendik” diyen Başkan Büyükakın, “Gönül Belediyeciliği ilkesiyle Kocaeli geneli ve 12 ilçesinde 460 eser, hizmet ve projemizi tamamladık. Başladıklarımızı tamamlamak için gece gündüz seferberlik halindeyiz” şeklinde konuştu.

“KÜRESEL CAZİBE MERKEZİNE DÖNÜŞÜYOR”

Vatandaşlardan gelen sorulara da cevap veren ve yakın ilgi gösteren Başkan Tahir Büyükakın, “Gebze- Darıca OSB Metro inşaatı başta olmak üzere Millet Bahçeleri gibi dev hizmetler hızla ilerliyor. Bu yatırım ve hizmetlerle, şehrimizin ışığı her geçen gün biraz daha parlıyor. Kocaeli, vatandaşımızın büyük desteğiyle küresel cazibe merkezine dönüşüyor” ifadelerini sarf etti. “Her şey Kocaeli için” vurgusu da yapan Başkan Büyükakın, “Planladığımız 187 eserimizle yatırımlarımıza aralıksız bir şekilde devam edeceğiz. Kocaeli’miz için inandığımız yolda; tevazu, samimiyet ve gayretle çalışıyoruz. Bununla birlikte halkımızla olan bağımızda, gönüller almayı, gönüller yapmayı en büyük eserimiz sayıyoruz” dedi.





















