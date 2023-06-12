GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli’ye Akıllı Ulaşım Sistemleri

“2053 Kocaeli Akıllı Ulaşım Sistemleri Eylem Planı” çerçevesinde çalışmalar devam ediyor. . Proje sonunda tüm ulaşım modlarına entegre, güncel teknolojileri kullanan, yerli ve milli kaynaklardan yararlanan, verimli, güvenli, etkin, yenilikçi, dinamik, çevreci, katma değer sağlayan ve sürdürülebilir akıllı bir ulaşım sisteminin oluşturulması hedefleniyor.

Kocaeli'ye Akıllı Ulaşım Sistemleri

12 Haziran 2023 Pazartesi 12:01

  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kent için Akıllı Ulaşım Sistemi bileşenleri içeren şehir içi yol ve yerel trafik kontrolü için gelişmiş bir şehir yönetim sistemi tasarlamak ve uygulamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede 20 Mart 2023 tarihinde sözleşmesi imzalanan “2053 Kocaeli Akıllı Ulaşım Sistemleri Eylem Planı” çerçevesinde belirlenen stratejik hedefler yönünde ilerleme sağlanıyor. Ulaşım Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen, ‘2053 Kocaeli Akıllı Ulaşım Sistemleri Eylem Planı’ çerçevesinde yüklenici firma ile toplantılar yapılıyor. Toplantıda Kocaeli’de mevcut Akıllı Ulaşım Sistemleri alt yapısının geliştirilmesi, ulaşımda sürdürülebilir hareketliliğin, verimliliğin, güvenliğin sağlanması amacıyla yapılan analizlerin değerlendirilmesi yapıldı. Kentin güçlü yönlerinden ve fırsatlarından en üst düzeyde yararlanılması ile tehditlerin ve zayıf alanların etkisinin en aza indirilmesi amacıyla yapılan çalışmanın sonuçları değerlendirildiği toplantıda stratejik maksatların belirlenmesi ve devamında izlenecek yollar planlandı. Proje sonunda tüm ulaşım modlarına entegre, güncel teknolojileri kullanan, yerli ve milli kaynaklardan yararlanan, verimli, güvenli, etkin, yenilikçi, dinamik, çevreci, katma değer sağlayan ve sürdürülebilir akıllı bir ulaşım sisteminin oluşturulması hedefleniyor. 
  


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaeliGebzeEskihisarİzmit
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Sağlık Çalışanlarının Maaşları İyileşiyor Sağlık Çalışanlarının Maaşları İyileşiyor
(VİDEOLU) Dron Yapan Lise Öğrencisi: (VİDEOLU) Dron Yapan Lise Öğrencisi: "Selçuk Bayraktar...
BİR VAKIF İNSANI AZAKLIOĞLU NECATİ BAY VAKFI BAŞKANI TRT ÖMÜR DEDİĞİN PROGRAMINDA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ BİR VAKIF İNSANI AZAKLIOĞLU NECATİ BAY VAKFI BAŞKANI...
Minik Judocular İlk Kez Katıldıkları Şampiyonadan 7 Madalya İle Döndü Minik Judocular İlk Kez Katıldıkları Şampiyonadan...
Depremzede Çocuklar Bu Etkinlikle Mutlu Oldu Depremzede Çocuklar Bu Etkinlikle Mutlu Oldu
Bu Panelde Deprem Gerçeği Konuşuldu Bu Panelde Deprem Gerçeği Konuşuldu
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner892

banner377

Sağlık Çalışanlarının Maaşları İyileşiyor
Öz Sağlık İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Sedat Balkan, Sağlık Bakanlığı çalışanlarının maaşlarının...

Haberi Oku