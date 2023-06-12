Kocaeli’ye Akıllı Ulaşım Sistemleri

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kent için Akıllı Ulaşım Sistemi bileşenleri içeren şehir içi yol ve yerel trafik kontrolü için gelişmiş bir şehir yönetim sistemi tasarlamak ve uygulamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede 20 Mart 2023 tarihinde sözleşmesi imzalanan “2053 Kocaeli Akıllı Ulaşım Sistemleri Eylem Planı” çerçevesinde belirlenen stratejik hedefler yönünde ilerleme sağlanıyor. Ulaşım Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen, ‘2053 Kocaeli Akıllı Ulaşım Sistemleri Eylem Planı’ çerçevesinde yüklenici firma ile toplantılar yapılıyor. Toplantıda Kocaeli’de mevcut Akıllı Ulaşım Sistemleri alt yapısının geliştirilmesi, ulaşımda sürdürülebilir hareketliliğin, verimliliğin, güvenliğin sağlanması amacıyla yapılan analizlerin değerlendirilmesi yapıldı. Kentin güçlü yönlerinden ve fırsatlarından en üst düzeyde yararlanılması ile tehditlerin ve zayıf alanların etkisinin en aza indirilmesi amacıyla yapılan çalışmanın sonuçları değerlendirildiği toplantıda stratejik maksatların belirlenmesi ve devamında izlenecek yollar planlandı. Proje sonunda tüm ulaşım modlarına entegre, güncel teknolojileri kullanan, yerli ve milli kaynaklardan yararlanan, verimli, güvenli, etkin, yenilikçi, dinamik, çevreci, katma değer sağlayan ve sürdürülebilir akıllı bir ulaşım sisteminin oluşturulması hedefleniyor.

İHA