Kocaeli'ye kar geri geliyor

Kocaeli Meteoroloji Müdürlüğünden alınan verilere göre, Perşembe günü ilimiz genelinde kar yağışı etkili olacak. Bugün hava çok bulutlu olurken, sıcaklık dereceleri ise 3 ile 9 derece arasında değişecek. Yarın karla karışık yağmur yağışı görülürken sıcaklığın 4 ile 6 derece arasında değişmesi tahmin ediliyor. Perşembe ve Cuma günü beklenen kar yağışı ilimizi etkisi altına alacak. Cumartesi kar yağışının yoğunluğu biraz azalırken sıcaklık dereceleri -2 ile 0 arasında değişecek.