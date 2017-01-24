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Kocaeli'ye kar geri geliyor

Kocaeli Meteoroloji Müdürlüğünden alınan verilere göre, Perşembe günü ilimiz genelinde kar yağışı etkili olacak.

Kocaeli'ye kar geri geliyor

24 Ocak 2017 Salı 17:01


Kocaeli Meteoroloji Müdürlüğünden alınan verilere göre, Perşembe günü ilimiz genelinde kar yağışı etkili olacak. Bugün hava çok bulutlu olurken, sıcaklık dereceleri ise 3 ile 9 derece arasında değişecek. Yarın karla karışık yağmur yağışı görülürken sıcaklığın 4 ile 6 derece arasında değişmesi tahmin ediliyor. Perşembe ve Cuma günü beklenen kar yağışı ilimizi etkisi altına alacak. Cumartesi kar yağışının yoğunluğu biraz azalırken sıcaklık dereceleri -2 ile 0 arasında değişecek.

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