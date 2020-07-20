Kocaman ve Çağlar'dan muhtarlara teşekkür

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını sürecinde Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar ve Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, birlikte görev yaptıkları 32 mahalle muhtarını unutmadılar. Belediye Başkanı Kocaman ve Kaymakam Çağlar mahalle muhtarlarına desteklerinden dolayı teşekkür ederken, teşekkür belgesi ve kahve takımı hediye edildi.

DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

Kartepe Belediyesi Antik Köfte Sosyal Tesisleri’nde yapılan programda konuşan Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Coronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında bizlerle birlikte hizmetlerin yürütülmesinde üstün gayret göstererek aile bütünlüğünde çalışan muhtarlarımızla, Kartepe Kaymakamımız Altuğ Çağlar ile birlikte motivasyon toplantısında biraraya gelerek devam eden süreci değerlendirdik” açıklamasında bulundu.

RAKAMLARLA COVİD-19 SÜRECİ

Covid-19 salgını sürecinde yoğun ve etkili bir mücadele verdiklerinmi belirten Belediye Başkanı Kocaman “11 Mart İtibariyle; İlk olarak Kartepe Belediyesi Covıd-19 mücadele komisyonu oluşturuldu ve öncelikli çalışmalar belirlendi. Muhtar ve meclis üyelerimizle istişare toplantıları yapıldı. 8 bin adet gıda kolisi, 3 binin üzerinde market alışverişi, 9 bin adet ekmek, 15 bin öğün sıcak yemek, 5 bin paket sağlık çalışanlarına ara öğün, 50 binin üzerinde eldiven dağıtımı yapıldı” ifadelerini kullandı.

500 BİN ADET MASKE DAĞITILDI

Nüfusun iki katından fazla 500 bin adet maske dağıtımı yapıldığını da belirten Belediye Başkanı Kocaman “Günlük 6 bin adet maske üretim kapasitesine çıktık. Belediye marifetiyle üretilen maskeler, kamu kurumları, pazar yerleri gibi genel ortak kullanım alanlarında hemşehrilerimize dağıtılmakla birlikte, haftalık 10 bin civarında maskeyi de mahalle sakinlerine dağıtılmak üzere 32 mahalle muhtarımıza düzenli olarak ulaştırdık” dedi.

MUHTARLARIMIZ ÖNEMLİ KATKI SAĞLADI

Sözlerine devam eden Belediye Başkanı Kocaman “Bu süreçte çalışmalarımıza destek olma noktasında üstün gayret göstererek, ekiplerimizin çalışmalarını kolaylaştıran, pandem psikolojisi bağlamında stres ve kaygı yönetiminde mahalle sakinlerimiz, komşularımız adına sorumluluk alan, öncelikli ve acil hizmetlerin bir koordinasyon sağlayarak, ihtiyaçların hızla giderilmesine vesile olan muhtarlarımızın her birine ayrı ayrı teşekkür ederim. Birlik, beraberliğin ve uyumlu çalışmanın sonucunu, Kartepemizde kriz yönetimini sayın Kaymakamımız ve muhtarlarımızın katkılarıyla sağlıklı ve başarılı bir şekilde atlatmış olduk. Ama önlemlerimiz, kontrollü hayatımız devam edecektir. Çok kıymetli Kartepeli hemşehrilerimizden sosyal mesafe, maske ve el temizliğinde hassas davranmaya devam etmelerini önemle rica ediyorum” dedi.



