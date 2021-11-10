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KOCAMAN’DAN DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ MESAJI

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü münasebetiyle Kartepe Belediyesi İmar ve Şehircilikten Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Bali Holat, Plan ve Proje Müdürü Ferda Özparlak Şahin ve Şehir Plancısı Alper Esenkaya’yı makamında ağırladı.

KOCAMAN'DAN DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ MESAJI

10 Kasım 2021 Çarşamba 09:48

 

KARTEPE’NİN GELECEĞİNİ BİRLİKTE PLANLIYORUZ

 

Belediye Başkan Yardımcısı Bali Holat, sağlıklı ve planlı kentleşme konusundaki hassasiyeti ve verdiği desteklerden ötürü Başkan Kocaman’ a teşekkür etti.

 

Başta belediyemizde görev yapan çalışma arkadaşlarım olmak üzere tüm şehir plancılarının günü kutlu olsun diyen Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Uzman kadromuz ile birlikte Çevreye Saygılı İklim Dostu Şehirler” hedefiyle; sosyal konuttan yeşil alanlara, sağlıklı ve planlı kentleşmeden, sıfır atığa, iklim değişikliğine kadar tüm altyapı ve üstyapı yatırımlarımızla Kartepemizin geleceğini inşa etmeye gayret ediyoruz. Bu sürece emekleriyle, fikirleriyle, önerileriyle katkı sağlayan herkese gönülden teşekkür ederim” dedi.







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