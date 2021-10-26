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KOCAMAN’IN GENÇLİK BULUŞMALARI DEVAM EDİYOR

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, “Gençlik Buluşmaları” programı kapsamında Gülbahar Hatun AİHL öğrencileriyle bir araya geldi. Okulun kütüphanesinde gerçekleşen programda öğrenciler merak ettikleri konular hakkında sorularını Başkan Kocaman’a ilettiler.

KOCAMAN'IN GENÇLİK BULUŞMALARI DEVAM EDİYOR

26 Ekim 2021 Salı 13:43


 

BURADA YAŞAMAKTAN MUTLUYUM

“Kartepemiz on beldenin bir araya gelmesinden oluşmuştur” diyen Başkan Kocaman “Artık Kartepeliyiz. Bunu kabul etmeliyiz. Kartepemizin her yeri ayrı bir güzeldir. Bu güzelliklerin korunması bizim elimizde. Kartepe’de yaşadığımız için şanslıyız. Kartepe’yi herkes seviyor” şeklinde konuştu.

 

DÜŞÜNCELERİNİZ YOL GÖSTERİCİ

“Bizim gençlik yıllarımızda hiçbir belediye başkanı bizleri ziyaret etmedi” diyen Başkan Kocaman “Sizin ihtiyaç ve beklentilerinizi karşılayabilmek için çalışmaktayız. Belediye başkanlığı ateşten gömlektir. Belediye başkanlığı gençlere kalıcı eserler bırakmalıdır. Bunun için gece-gündüz çalışıyoruz. Kartepemizle ilgili beklentileriniz bizim için önemlidir. Sizin eleştiri ve önerileriniz bize yol gösterici oluyor” dedi.  

 

HER ZAMAN SİZİNLEYİM

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Gençler; Ailenize, kendinize, devletimize ve milletimize karşı sorumluluklarınız büyük. Biz, en iyi eğitimi alabilmeniz için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz edeceğiz. Geleceğe daha deneyimli hazırlanmanız için Mustafa ağabeyiniz hep yanınızda sizinle birlikte olacak” dedi.















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