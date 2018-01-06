“Kodlama ve Robotik Atölyesi“ açıldı

Proje koordinatörü Seda Arık Caner öncülüğünde, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz ve okul müdürü Hikmet Ayluçtarhan'ın desteğiyle okulda başlatılan kodlama dersleri atölye ortamına taşınarak, öğrencilerin robotik alanında eğitim almaları sağlanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığının Fatih Projesi kapsamında okula kurduğu akıllı tahtalarla başlayan süreç, artık tam profesyonel bir atölyeye dönüştü.

Bölgede tek olması bakımından büyük öneme sahip olan bu uygulamayla öğrenciler, oyunlar eşliğinde eğlenerek algoritmanın temelini öğrenip, ileri seviyelerde kodlama yapabiliyorlar.

Erasmus projelerinin çıktısı olan kodlama atölyesinde 3. ve 4. sınıflardan 168 öğrenci eğitim görüyor.

Lego wedo, 3D yazıcı, 3D kalem, scratch, Mbot ve algoritmanın temelini oluşturan bütün uygulamalarla öğrenciler haftada 2 ders saati eğitim görüyor.

Okul gelecek yıl anasınıflarında kodlama dersini vermeyi hedefliyor.

Okul müdürü Ayluçtarhan, başta Milli Eğitim Müdürlüğüne, okula böylesine bir imkanı sunan okul idaresine ve destek veren velilere teşekkür etti.

Kodlama ve Robotik Atölyesi açılış törenine, Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, öğretmen ve öğrenciler katıldı.