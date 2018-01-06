banner328
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

“Kodlama ve Robotik Atölyesi“ açıldı

Darıca Namık Kemal İlkokulu'nda, "Kodlama ve Robotik Atölyesi" törenle açıldı.

'Kodlama ve Robotik Atölyesi' açıldı

06 Ocak 2018 Cumartesi 15:14

Proje koordinatörü Seda Arık Caner öncülüğünde, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz ve okul müdürü Hikmet Ayluçtarhan'ın desteğiyle okulda başlatılan kodlama dersleri atölye ortamına taşınarak, öğrencilerin robotik alanında eğitim almaları sağlanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığının Fatih Projesi kapsamında okula kurduğu akıllı tahtalarla başlayan süreç, artık tam profesyonel bir atölyeye dönüştü.

Bölgede tek olması bakımından büyük öneme sahip olan bu uygulamayla öğrenciler, oyunlar eşliğinde eğlenerek algoritmanın temelini öğrenip, ileri seviyelerde kodlama yapabiliyorlar.

Erasmus projelerinin çıktısı olan kodlama atölyesinde 3. ve 4. sınıflardan 168 öğrenci eğitim görüyor.

Lego wedo, 3D yazıcı, 3D kalem, scratch, Mbot ve algoritmanın temelini oluşturan bütün uygulamalarla öğrenciler haftada 2 ders saati eğitim görüyor.

Okul gelecek yıl anasınıflarında kodlama dersini vermeyi hedefliyor.

Okul müdürü Ayluçtarhan, başta Milli Eğitim Müdürlüğüne, okula böylesine bir imkanı sunan okul idaresine ve destek veren velilere teşekkür etti.

Kodlama ve Robotik Atölyesi açılış törenine, Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, öğretmen ve öğrenciler katıldı.



AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Gebze Macera ve Aksiyon Parkı Gebze Macera ve Aksiyon...
Karaosmanoğlu dernek ve esnaf ziyereti Karaosmanoğlu dernek...
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
THK, Darıcalı muhtarlara tanıtıldı THK, Darıcalı muhtarlara tanıtıldı
AKP Gençlik Kolları'ndan ziyaret AKP Gençlik Kolları'ndan ziyaret
Gebze'de Kudüs meselesi konuşuldu Gebze'de Kudüs meselesi konuşuldu
Mendil Kültürü ve Mendillerin dili Mendil Kültürü ve Mendillerin dili
Darıca Gençlik Konseyi'nden Ziyaret Darıca Gençlik Konseyi'nden Ziyaret
TÜKSİAD’dan Ayar’a ziyaret TÜKSİAD’dan Ayar’a ziyaret
Yukarı Çık

banner334

banner330

THK, Darıcalı muhtarlara tanıtıldı
Türk Hava Kurumu (THK) Darıca Şube Başkanı Kazım Yıldız, Darıca'da muhtarlarla bir araya geldi.

Haberi Oku