KOİF 19 için geri sayım!

İnterteks Uluslararası Fuar Merkezi’nde düzenlenecek olan ve Bölgemizdeki en büyük İnsan Kaynakları İstihdam Fuarı ve Kariyer Günlerine katılımın bir hayli yüksek olması bekleniyor.
HEDEF ÖĞRENCİLERİ İŞ HAYATINA HAZIRLAMAK
Fuarda, İşverenlerin işgücü ihtiyaçlarını karşılamak, iş arayanların iş ihtiyaçlarını karşılamak, Üniversite öğrencilere işgücü piyasası ile ilgili bilgiler aktarmak, çalışma hayatına hazırlanmalarını sağlamak, çalışabilecekleri işyerleri konusunda bilgi edinebilecekleri bir ortam hazırlamak onlara rehberlik etmek ve öğrencilere staj, gönüllü çalışma, kısa süreli çalışma ve mezuniyet sonrası istihdam imkânları hakkında bilgilendirme yapmak hedeflenmekte. Üniversite öğrencilerinin yanı sıra üniversite mezunlarının ve mesleki eğitim almış nitelikli işgücünün de fuara katılımıyla; endüstri kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün karşılanması da fuarın bir başka amacı olarak dikkat çekiyor. 3 gün sürecek olan fuar, 6 Nisan Cumartesi günü sona erecek.