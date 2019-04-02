KOİF 19 için geri sayım!

Kocaeli Valiliği Koordinatörlüğünde , Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kocaeli Ticaret Odası Başkanlığı ve Kocaeli Sanayi Odası Başkanlığı ile işbirliği ile düzenlenen Kocaeli İnsan Kaynakları İstihdam Fuarı ve Kariyer Günleri KOİF 19, 4 Nisan 2019 Perşembe günü kapılarını açıyor.

İnterteks Uluslararası Fuar Merkezi’nde düzenlenecek olan ve Bölgemizdeki en büyük İnsan Kaynakları İstihdam Fuarı ve Kariyer Günlerine katılımın bir hayli yüksek olması bekleniyor.

HEDEF ÖĞRENCİLERİ İŞ HAYATINA HAZIRLAMAK

Fuarda, İşverenlerin işgücü ihtiyaçlarını karşılamak, iş arayanların iş ihtiyaçlarını karşılamak, Üniversite öğrencilere işgücü piyasası ile ilgili bilgiler aktarmak, çalışma hayatına hazırlanmalarını sağlamak, çalışabilecekleri işyerleri konusunda bilgi edinebilecekleri bir ortam hazırlamak onlara rehberlik etmek ve öğrencilere staj, gönüllü çalışma, kısa süreli çalışma ve mezuniyet sonrası istihdam imkânları hakkında bilgilendirme yapmak hedeflenmekte. Üniversite öğrencilerinin yanı sıra üniversite mezunlarının ve mesleki eğitim almış nitelikli işgücünün de fuara katılımıyla; endüstri kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün karşılanması da fuarın bir başka amacı olarak dikkat çekiyor. 3 gün sürecek olan fuar, 6 Nisan Cumartesi günü sona erecek.