banner462
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kokuya neden olan fabrikaya ceza!

Reaktör tavanında delinme meydana geldiği için çevreye koku yaydığı belirlenen fabrikaya 88 bin 499 lira idari para cezası verildi.

Kokuya neden olan fabrikaya ceza!

01 Eylül 2020 Salı 17:32

Kocaeli Valiliğin' den yapılan açıklamaya göre, İzmit ve  Kartepe ilçelerinde hissedilen koku kirliliği ve şikayetler üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik elemanları harekete geçti. Bu kapsamda, Kartepe ilçesinde Köseköy mevkisinde faaliyet gösteren gıda üretim fabrikasında yapılan denetimde anaerobik reaktör ünitesinin reaktör tavanında delinme meydana geldiği belirlendi. Delinme nedeniyle ortama hidrojen sülfür gazı yayılımı başladığı, arızalı reaktörden sağlam reaktöre tahliyenin devam ettiği, denetim esnasında tesis içi ve yakın çevresinde rüzgara bağlı koku hissedildiği saptandı.Koku kirliliğine istinaden şirkete Çevre Kanunu'nun ilgili maddesi gereği 88 bin 499 lira idari para cezası uygulandı. Tesiste arızanın giderilmesine yönelik onarım çalışmaları devam ediyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Alemdar Caddesi trafiğe açıldı Alemdar Caddesi trafiğe açıldı
Gebze'de pazar atıkları gübreye dönüşüyor Gebze'de pazar atıkları gübreye dönüşüyor
Balçık ve Pelitli’de tapu sevinci Balçık ve Pelitli’de tapu sevinci
Gebze dezenfekte ediliyor Gebze dezenfekte ediliyor
20 kilometre otokorkuluk imalatı yapılacak 20 kilometre otokorkuluk imalatı yapılacak
Halil Kaya hayatını kaybetti Halil Kaya hayatını kaybetti
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Alemdar Caddesi trafiğe açıldı
Altyapı çalışmaları bir aydan daha kısa bir sürede tamamlanan Alemdar Caddesi asfaltlanarak araç trafiğine...

Haberi Oku