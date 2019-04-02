‘Kolları sıvayıp hizmete başlayacağız’

Cumhur İttifakı ve AK Parti Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, 31 Mart yerel seçimlerinde aldığı yüzde 52.5 oyla seçimin galibi oldu ve Darıca’nın yeni belediye başkanı seçildi. Bıyık, seçimin zaferini Darıca Cumhuriyet Meydanı’nda AK Partili ve MHP’lilerle birlikte kutladı. Zafer coşkusuna Bıyık’ın yanı sıra mevcut Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Darıca Belediyesi Eski Başkanı İbrahim Pehlivan, Eski Kocaeli Milletvekili Mehmet Ali Okur, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay ve MHP Darıca İlçe Başkanı Adem Emre Aygün de katıldı. Oldukça yoğun katılımın olduğu kutlamalarda zafer için dualar okundu.

KAVGANIN YANINDA OLMAYACAĞIZ

Meydan dolup taşarken Bıyık, seçim otobüsünün üzerinde Darıcalılara seslendi. Darıcalılara teşekkür eden ve önemli mesajlar veren Bıyık, şunları söyledi: “Seçimden önce bir söz verdim ve telefon numaramı 1 Nisan’da açıklayacağımı söylemiştim. Bugün telefon numaramı sosyal medyadan halkımızla paylaşacağım. Gece demeyeceğiz, gündüz demeyeceğiz, aç kalacağız, susuz kalacağız ama hizmetten geri kalmayacağız. Bizler milli iradeye sahip çıktık, sizler de sahip çıktınız. Bize de düşen görev süremiz boyunca dikleşmeden dik durmak olacak. Hiçbir zaman kavganın yanında olmayacağız. Asla ve asla özümüzden de taviz vermeyeceğiz. Olduğumuz gibi olacağız, göründüğümüz gibi olacağız. Bu süreçte AK Parti ve MHP teşkilatlarımızla birlikte yaklaşık 80 günlük yoğun bir kampanya dönemi yaşadık. Kendimizi ve projelerimizi anlattık. Kimseye de çamur atmadık. Kimseyi karalamadık. Kimseye iftira atmadan projelerimizle birlikte şehrimize hizmet etmeye talip olduğumuzu söyledik. Milletimiz de Cumhur ittifakına destek verdi. Beka meselesine sahip çıkan Darıcalı hemşerilerimize teşekkür ediyorum.

KİMSEYE ÇAMUR ATMAYACAĞIZ

Biz hedefleri olan bir teşkilatız. Bir hedef belirledik. Yüzde 58 oy almayı hedefliyoruz dedik. Yüzde 5 düşük oy aldık. Bizler geçmişten ders alan bir anlayışa sahibiz. Neden az oy aldığımızı sorgulayacağız. Daha çok çalışacağız. Daha çok gayret edeceğiz. Ama çamuru hiçbir zaman başkasına atmayacağız. Suçu da bize oy vermeyen milletimizde aramayacağız. Vatandaşın bize verdiği mesajı iyi okumamız lazım. Yolumuza daha iyi devam edeceğiz. 5 yıllığına göreve geldik. Gece gündüz çalışacağız. Mazbatamızı alıp, görevi teslim alır almaz kolları sıvayacağız. Beyannamemizde vatandaşa ne söz verdiysek görev süremiz boyunca yerine getirmek için çalışacağız.

202 BİN KİŞİYE HİZMET EDECEĞİZ

"Muzaffer Bıyık kimdir. 1977 yılında Emek Mahallesi’nde doğmuş bir esnaftır. Evet, Muzaffer Bıyık fırıncıdır. Ekmeğine sahip çıkan bir emekçidir. Kimsenin ekmeği ile aşıyla oynamadık. 9 yıl ilçe başkanlığı yaptım. Herkese eşit mesafede oldum. Kimseyi hakir görmeyen adamdır Muzaffer Bıyık. Belediye başkanı olduktan sonra da 202 bin insanın belediye başkanı olacağım. Milletin iradesine saygı göstermeyenleri, hazmedemeyenleri aziz milletin vicdanına havale ediyorum. Biz önümüze bakacağız. Darıca’ya hizmet için çalışacağız.”