YEŞİLÇAM KOMEDİLERİNDEN ESİNLENDİK

İki rap sanatçısı Deno ve Düşüngeç bir araya gelerek 2645 Records etiketiyle pop, rap tarzındaki “Ölmedin ya!” isimli şarkılarını müzik severlere sundular. Söz ve müziği Deno ve Düşüngeç imzası taşıyan “Ölmedin ya!” isimli eserin aranjörlüğünü Düşüngeç üstlendi. Kendileri pişirip kendileri yiyen başarılı müzisyenlerin klip çalışmasında Düşüngeç imzası var. Hayatlarındaki olumsuzluklara gülen pencerelerinden bakarak komedi filmlerini aratmayan bir klip çekerken “Yeşilçam’ın komedi filmlerinden esinlenmenin yanında klip çalışmamızın her karesi yazıldı ve storyboard sonrası çekime girdik, klip çalışmamızın ana fikri kurguda yaratıcılık yanında bir fikir çalışması olmasıdır” dediler. Umut ışığı olarak gördükleri klip çalışmaları seyredenlere güç vereceğini de savundular. Müzik yolculuklarını belli kalıplara bağlı olmadan özgür melodilerle devam etmek olarak belirlediler.