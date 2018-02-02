KOMEK öğreticileri orantasyon eğitimi aldı

Eğitime verilen arayı en iyi şekilde değerlendiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları, kurs merkezleri yöneticileri ve yardımcılarına verilen seminerin ardından şimdi de usta öğreticilere oryantasyon eğitimi verdi. Hayat Boyu öğrenme Genel Müdürlüğünün, Millî Eğitim Bakanlığı kurumlarında sözleşmeli veya ek ders görevi ile görevlendirilecek uzman ve usta öğreticiler hakkında çıkarılan yönetmenlik kapsamında; Yeni dönemde usta öğretici olarak görevlendirilecek eğitimcilerin, eğitim ve öğretim görevini başarı ile yapabilmesini sağlayacak eğitim oryantasyonu kazandırmak amacı ile programı Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanacak bir kursu başarı ile bitirmiş olmaları şartı aranacaktır maddesinden yola çıkan KO-MEK, bünyesinde görev yapan 316 usta öğreticisini yeni dönem için şimdiden hazırladı.

YENİ MEVZUATLAR ANLATILDI

Körfez İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bahtiyar Erdoğan tarafından Leyla Atakan Kültür Merkezi Şefik Postalcıoğlu toplantı salonunda devam eden eğitimler 5 gün boyunca devam etti. 3 grupta tamamlanacak olan oryantasyon eğitimleri kısa sürede tamamlanarak usta öğreticilerin yeni döneme en iyi şekilde hazırlanmaları sağlanacak. Eğitim öğretimde yeni kavramların yanı sıra yetişkin eğitiminde dikkat edilmesi gereken önemli noktaların anlatıldığı oryantasyon eğitiminde usta öğreticiler soru cevap şeklinde derslere katılarak önemli noktaları not almayı ihmal etmedi. Usta öğreticileri yeni mevzuatlar hakkında da bilgilendiren Körfez İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bahtiyar Erdoğan eğitim sonunda sınav yaparak oryantasyon eğitimini tamamladı.

KO-MEK’E KAYITLAR DEVAM EDİYOR

Mesleki eğitimlerden istihdam eğitimlerine, sosyal projelerden kültürel projelere kadar birçok alanda kursiyerlerin yanında olan KO-MEK, kaliteli eğitim ve alanında usta öğreticilerle yeni dönem her alanda hazırlıklarını sürdürüyor. Meslek ve sanat eğitimlerinin yanı sıra sürdürdüğü birçok başarılı sosyal sorumluluk projesi ile geniş kitlelere ulaşan

KO-MEK yeni dönemde 196 farklı branşta 1.819 farklı grupta 316 Usta Öğretici ile eğitimlerine devam ediyor. Şimdiye kadar 505.204 kursiyere eğitim veren KO-MEK ailesine katılmak isteyen vatandaşlarwww.komek.org adresinden online olarak kayıt yaptırabilirler