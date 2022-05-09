Komeksepeti.com'un ilk mağazası Ormanya'da hizmete girdi

15 Aralık 2020 tarihinde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın tarafından düzenlenen toplantıyla tanıtılan ve erişime açılan komeksepeti.com’un, 8 Mayıs Anneler Günü’nde Avrupa'nın en büyük Doğal Yaşam Parkı Ormanya’da store mağazası hizmete alındı. Ormanya Komeksepeti Store Mağazası’nın hizmete alınma törenine katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, el emeği göz nuru birbirinden güzel ürünleri üreten KO-MEK kursiyerleri ve alışverişe gelen hemşerileri ile sohbet ederek, hizmete alınan mağazadan ilk alışverişi kendi yaptı. Büyükakın ayrıca 8 Mayıs Anneler Günü dolayısıyla KOMEK kursiyerlerine ve Ormanya’ya gelen annelere eşi Figen Büyükakın ile birlikte karanfil takdim etti.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN: “KOMEK SEPETİ TÜRKİYE’YE AÇILIYOR”

Her alanda fedakar ve cefakar kadınların yanında olan Başkan Büyükakın, Ormanya’daki Komeksepeti Store Mağazası’nın hizmete alınması töreninde yaptığı konuşmada, “Anlamlı bir günde bir aradayız. Annelerimizin ve anne adaylarımızın anneler gününü kutluyorum. Kendi hikayesini anlatan Merve kardeşimiz gibi sayısız kardeşimiz var. Herkesin sanal marketini açmasının mümkün olmadığını bildiğimizden dolayı kadınlarımız için sanal market açmak istedik. SEKA Park şirketimiz KOMEK Sepeti web adresini satın aldı. 400 hanım kardeşimiz 8 binin üzerinde satış gerçekleştirdi. Üretim sadece Kocaeli’de yapılanlar olarak kısıtlıydı. Şimdi ise Komeksepeti.com’da tüm Türkiye’den vatandaşlarımız ürünlerini satabilecek. Yani böylelikle KOMEK Sepetini ülke genelinde hizmete sunuyor. KOMEK Sepeti’nde ürünü satın alınanlar sadece Kocaelili hanımefendiler olmayacak. Buradan yapılan satışlarda 220 bin TL’ye kadar vergi muafiyeti sağlanıyor. Satış yapanların yüzde 99’u kadınlardan oluşuyor” diye konuştu.

“KOMEK SEPETİNİ SATIŞ NOKTASI İLE DESTEKLEMEK İSTEDİK”

Mağazanın anneler gününde hizmete alınmasının önemli olduğunu vurgulayan Başkan Büyükakın, “Kadın emeğini desteklemek, ev ekonomisine kat sağlamak hem de güvenli bir alıveriş imkanı oluşturmak için yola çıktık. KOMEK Sepeti’ni satış noktası ile de desteklemek istedik. KOMEK’e hibrit fonksiyon yükleyelim dedik ve bu mağazayı açtık. En uygun yer burasıydı. KOMEK Sepeti’nin yanında elektronik bir pazar ve kadın emeğini destekleyecek bir platform. Ormanya Türkiye’nin önemli güzelliklerden biri. Türkiye’nin en çok ziyaret edilen doğal yaşam alanlarından ikincisi oldu. Siz ne kadar iyi yetişirseniz ne kadar hayatın içinde olursanız hayatın kalitesi o kadar yükseliyor. İnşallah her gün anneler günü gibi olur” ifadelerini kullandı.

“ANNELER, BABALAR VE ÇOCUKLAR HER GÜN HATIRLANMALI”

Başkan Büyükakın “Anneler, babalar çocuklar her gün hatırlanmalı her gün önemsenmeli. Sabah da çok güzel bir programla özel çocuklara sahip olan annelerimizle buluştuk. Çok büyük bir mücadele veriyorlar. Allah, annelerin sevgisini yüreklerimizden asla almasın. Bu vatan için evlatlarını feda eden şehit ve gazi annelerimizi de yalnız bırakmayalım. Güney sınırımızda devam eden operasyonlar var. Onlar sayesinde bu güzel programları yapıyoruz. Onlar sayesinde ülkemiz işgal altında değil. Şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle anıyorum. Kıymetli anneleri önünde saygıyla eğiliyorum. Bu coğrafyada ayakta durmamızın hamurunu karan da annelerimizdir” dedi.

KOCAMAN: “SİZLER BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİSİNİZ”

Hizmete alma programında söz alan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Kocaeli’mizin turizm merkezinde Kartepe’mizin en büyük turizm lokasyonunda sizlerle beraber olmaktan mutluluk duyuyorum. İyi ki varsınız. Sizler bizim için çok kıymetlisiniz. Maharetlerinizi çok iyi biliyoruz. Maharetlerinizi her zaman sergilediğinizi çok iyi biliyoruz. İlçemize hayırlı olsun” dedi. Ürünlerini KOMEK Sepeti üzerinden satışa sunan ve aynı zamanda kursiyer olan Merve Dülgeroğlu, “Anne ve anne adaylarının anneler gününü kutluyorum. Uzun yıllar önce KOMEK’e kursiyer olarak başladım. Birçok ürün yaptım. Ardından KOMEK Sepeti ile tanıştım. Kocaeli Büyükşehir belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a çok teşekkür ediyorum. Artık ürünlerimizi Ormanya mağazasında hiçbir şeyi bahane etmeyin başarı bahaneyi sevmiyor” şeklinde konuştu.

MÜŞTERİLERİNDEN TAM NOT ALDI

Komeksepeti.com’u kurarak, hünerli ellerden çıkan ürünlerin satışının yapılmasına öncülük eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı KO-MEK, yoğun ilgi gören bu sistemi her geçen gün yenilemeye ve geliştirmeye devam ediyor. Üreteci kadınların aile ekonomilerine katkı sağlamak isteyen KO-MEK, dijital pazar sayesinde bu zamana dek 8 bin 330 ürünün komeksepeti.com’da satışa sunulmasını sağlayarak kadınlara gelir kapısı sağladı. Satışa çıkardığı birbirinden farklı ve eşsiz ürünleri halkın görmesini ve yakından inceleyerek satın almasını amaçlayan Komeksepeti, bu bağlamda yerli ve yabancı misafirlerin sıklıkla ziyaret ettiği Ormanya’da görücüye çıkarak store mağazasını hizmete aldı. Üreticilerin neredeyse tamamının anne ya da anne adayı olmaları sebebiyle Anneler Günü’nde kapılarını açan Ormanya Komeksepeti Store Mağazası ürün zenginliğiyle müşterilerinden tam not aldı.

KO-MEK GİDEREK BÜYÜYOR