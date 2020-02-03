KOMEK'ten Elazığa

Kursiyerinden, usta öğreticisine, çalışanlarından, yöneticilerine kadar tüm KO-MEK Ailesi biraraya gelerek çocuk ve yetişkinler için kışlık giyim eşyası kampanyası başlattı. Toplanan eşyalar, bölgeye gönderilmek üzere AFAD yetkililerine teslim edildi.

DEPREMİ VE ACISINI EN İYİ BİLEN KENT

17 Ağustos depremini yaşayan ve bu acıyı en iyi bilen kent olan Kocaeli, Elazığ depreminin ardından bölgeye yardım göndermek için seferber oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları da Vefa Hareketi ile bu seferberliğe giyim kampanyası ile destek verdi. Kampanya, Elazığ’da kış günlerinin zorlu geçmesi nedeniyle kışlık giyim üzerine düzenlendi.

Giyim eşyaları içinde atkılar, bereler, kışlık çoraplar, patikler, çocuk ve yetişkinler için örme yelekler, çocuk botları, battaniyeler, yorganlar ve kazaklar yer aldı. Ayrıca çocuk bezleri, hijyenik ürünler de kampanyaya dahil edildi. Toplanan kışlık giyim eşyaları Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü’nde tasnif edilerek, kolilere yerleştirildi.







DUALARIMIZ ELAZIĞLI KARDEŞLERİMİZLE, SELAMLARIMIZI İLETİN

Özenle kolilere yerleştirilen kışlık giyecekler ve diğer yardım malzemeleri KO-MEK çalışanları tarafından araçlara yüklenerek, yardım malzemelerinin toplandığı alana götürüldü. Yardım kolilerini teslim eden KO-MEK yetkilileri, AFAD’tan bölgeye gittiklerinde Elazığ’a selam götürmelerini istedi. KO-MEK yetkilileri, “Biz burada 17 Ağustos Depremini yaşamış ve bu acının ne demek olduğunu çok iyi bilen insanlarız. Elazığlı kardeşlerimizin yaşadığı acıyı çok iyi anlıyoruz. Dualarımız her zaman onlarla. Gördüğünüz her bir Elazığlı kardeşimize KO-MEK’in selamlarını iletmenizi rica ediyoruz” dedi.

AFAD yetkilileri de KO-MEK’in Vefa Hareketi ile Elazığ’a gönderdiği yardımlara teşekkür ederek, selamlarını ileteceklerini söyledi.