Kompost Tesisi Tam Kapasite!

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün Sıfır Atık projesi kapsamında açılışını yaptığı Kompost (Organik gübre) Üretim Tesisi’nde sebze ve meyve atıklarından her ay ortalama 4 ton organik gübre üretiliyor

Tonlarca atıktan toprağa can olan gübreye…



Gebze’de tonlarca atık ekonomiye kazandırılıyor. Gebze’de Pazar yerlerinde oluşan sebze ve meyve atıkları çöpe atılmıyor ekonomiye kazandırılıyor. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün Sıfır Atık projesi kapsamında uygulamaya koyduğu ve geçtiğimiz haftalarda açılışı törenle yapılan Kompost Üretim Tesisi tam kapasite çalışıyor. İlçenin farklı noktalarında kurulan pazaryerlerinde oluşan sebze-meyve gibi organik atıkların toplanarak kompost (organik) gübreye dönüştürüldüğü modern tesiste aylık ortalama 10 tonluk atık işleme alınıyor .



ÇÖPE DEĞİL TOPRAĞA

Tesiste yapılan organik bileşen işlemlerinin neticesinde, aylık ortalama 4 tonluk organik gübre üretimi gerçekleştiriliyor. Üretilen ilk organik gübreden paketlenen 600 adedinin Gebzelilere hediye olarak dağıtıldığı tesiste ayrıca; belediyenin seralarında kullanılmak üzere kompost üretimi de gerçekleştiriliyor.



