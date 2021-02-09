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Kongre Merkezi Üst Geçidinde Son Viraj

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Kongre Merkezi Tramvay Durağı ile Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi’ne ulaşımı sağlayacak yaya üst geçidi bitme aşamasına geldi

Kongre Merkezi Üst Geçidinde Son Viraj

09 Şubat 2021 Salı 15:58

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Kongre Merkezi Tramvay Durağı ile Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi’ne ulaşımı sağlayacak yaya üst geçidinde çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Tramvaydan inen vatandaşların Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi’ne geçişlerine kolaylık sağlayacak üst geçitte ahşap zemin montajı yapılıyor.

 

TRAMVAY DURAĞINDAN KONGRE MERKEZİNE KOLAY ULAŞIM

Büyükşehir Belediyesi vatandaşların Kocaeli’de hayatını kolaylaştıracak hizmetlerine devam ediyor. Yol projeleri ile kent ulaşımına konfor getiren Büyükşehir Belediyesi, modern üst geçitler ile de vatandaşların karşıdan karşıya geçişlerini güvenli hale getiriyor. Tramvay güzergahında yer alan ve Kongre Merkezi noktasında hayata geçirilen üst geçit de bunlardan birisi.

 

ÇEVRE DÜZENLEMESİ İLE TAMAMLANACAK

Korkulukların takıldığı Kongre Merkezi Üst Geçidi,  çevre düzenlemesi çalışmalarının da tamamlanması sonrası birkaç hafta içerisinde hizmete açılacak. Kongre Merkezi Üst Geçidinde 65 yaş üstü ve engelli vatandaşların kullanımı için 2 adet asansör bulunuyor. 63,40 metre uzunluğunda 3,35 metre genişliğindeki üst geçidin tamamlanmasıyla tramvaydan inen vatandaşlar Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi’ne güvenli bir şekilde ulaşabilecek.

 






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