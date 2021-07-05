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Konserde sürpriz evlilik teklifi

Canbay&Wolker ile Eypio’nun şarkılarının seslendirildiği konserde sürpriz bir evlilik teklifi yaşandı.

Konserde sürpriz evlilik teklifi

05 Temmuz 2021 Pazartesi 12:07

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hafta sonu düzenlenen Doğa Sporları ve Doğal Yaşam Festivali unutulmaz konserlerle son buldu. Sapanca Gölü kenarındaki Seka Kamp Alanı’nda düzenlenen konserlerde gençler doyasıya eğlendi. Kocaeli’nin doğal güzelliklerinin gençlere anlatıldığı etkinlikte sürpriz evlilik teklifi ise Festival’de konsere damga vurdu.

 

‘EVET’ CEVABI COŞTURDU

CanbayWolker ile Eypio sahne değişimi arasında seyirciler arasında oturan Ramazan adlı genç, arkadaşı Rümeysa ile birlikte sahneye çıkarak yüzlerce kişinin önünde evlenme teklifinde bulundu. Teklifi eden Ramazan ise aldığı ‘Evet’ cevabıyla büyük bir mutluluk yaşadı. Konser alanında bulunan yüzlerce kişi ‘Evet’ cevabını uzun süre alkışlayarak çifti tebrik etti. Genç çiftin mutluluğunu konserde bulunan arkadaşları da tebrik ederken, konser daha sonra kaldığı yerden devam etti.

 

CAN&WOLKER VE EYPİO KONSERİ

Öte yandan Fesivial kapsamında iki saat süren konserde Can&Wolker ve Eypio seslendirdikleri şarkılarla katılımcıları bir yandan coştururken, bir yandan da doğada müziğin ritmine ortak olmalarını sağladı.





















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