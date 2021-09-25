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Konservatuvar Öğrencilerine Kavuştu

Pandemi nedeniyle derslerini online gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Konservatuarı, yeni eğitim döneminde yüz yüze eğitime geçmenin mutluluğunu yaşıyor

Konservatuvar Öğrencilerine Kavuştu

25 Eylül 2021 Cumartesi 15:48


 

 

Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuarı’nda yeni eğitim dönemi 13 Eylül Pazartesi günü itibariyle başladı. Pandemi nedeniyle yaklaşık bir buçuk yıldır derslerini online olarak gerçekleştiren Belediye Konservatuvarı, yeni eğitim döneminde yeniden yüz yüze eğitim vermenin mutluğunu yaşıyor. Konservatuvarda, piyanodan bağlamaya, güzel ve geleneksel sanatlardan baleye kadar 27 sanat dalında eğitim veriliyor.

 

EN ÖENMLİ SANAT EĞİTİM KURUMU

Kentin yıllardır tartışmasız en önemli sanat eğitim kurumu olan Büyükşehir Belediye Konservatuvarında yeni eğitim dönemi heyecanla başladı. Korona virüs tedbirleri kapsamında aylarca öğrencilerinden uzak kalan ve derslerini online gerçekleştiren Konservatuvar, yeni eğitim dönemiyle birlikte yeniden öğrencilerine kavuştu. Eylül ayının başında yapılan yetenek sınavlarında başarılı olan öğrenciler de kayıtlarını yaptırarak, Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Ailesine katıldı.

 

7 BÖLÜM 27 SANAT DALI

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarında 2020-2021 eğitim döneminde 7 bölümde ve 27 ayrı sanat dalında eğitim verilecek. Batı Müziği, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Türk Din Musikisi, Güzel Sanatlar, Geleneksel Sanatlar ve Bale Bölümlerindeki eğitimleriyle öğrencilerini yetiştiren Konservatuvardaki eğitim süresi ise branşına göre iki ile dört yıl arasında değişiyor. Konservatuvarda yeni eğitim döneminde her yaştan vatandaş eğitim alıyor. 5 yaşından 56 yaşına kadar çok sayıda öğrenci Konservatuvarda eğitim görüyor.

 

KONSERVATUVARIN SANAT DAMARLARI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı, bir anlamda sanat damarları olan 4 ayrı merkezde eğitim veriyor. Müzik branşlarının dersleri İzmit Leyla Atakan Kültür Merkezi içinde Kültür Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürlüğü’nde; Bale Bölümünün dersleri SDKM’de gerçekleştiriliyor. Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Bölümleri içinde yer alan Güzel Sanatlar, Anıt Park içindeki Sanat Atölyesi’nde; Geleneksel Sanatlar Bölümü ise Seka Kültür Evleri alanında faaliyetlerini sürdürüyor.

 













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