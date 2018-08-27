Konservatuvar Yetenek Sınavı Başvuruları Başlıyor

Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı’na giriş için yetenek sınavı başvuruları 27 Ağustos-13 Eylül tarihlerinde başlıyor. Bir fotoğraf ve nüfus kimliği ile Leyla Atakan Kültür Merkezi Konservatuvar Müdürlüğü’ne başvuru yapacak adaylar, 15-16 Eylül tarihlerinde sınava girecekler.

1989 YILINDAN BUYANA EĞİTİM VERİYOR

1989 yılında kurulan Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, özel yetenekle belirlenen öğrencilere temel sanat eğitimi veriyor.1989 yılından buyana genç yeteneklerin eğitim gördüğü konservatuvarda Batı Müziği, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Türk Din Musikisi, Güzel Sanatlar, Geleneksel Sanatlar ve Bale bölümlerinde eğitim alacak öğrenciler, 15-16 Eylül tarihlerinde girecekleri yetenek sınavlarında sanata olan yatkınlığının ölçülmesi çerçevesinde her bölümün kendine özgü kriterleri gözetilerek, yetkin eğitmenler kontrolünde sınava tabi tutulacak.

BATI VE SANAT MÜZİĞİ BÖLÜMÜ

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarında yetenek sınavı ile belirlenen öğrencilere; Batı Müziği bölümünde piyano, keman, klasik gitar, elektrogitar, flüt, çello, klarnet ve ses eğitimi branşlarında eğitim veriliyor. 3 yıllık eğitim süresinde öğrenciler enstrüman dersinin yanı sıra solfej dersi de alıyor. Türk Sanat Müziği bölümünde ud, keman, ney, kanun, klasik kemençe ve ses eğitimi branşlarında 3 yıl süresince eğitim alan öğrenciler enstrüman dersinin yanı sıra solfej, Türk Müziği makam teori- solfej ve repertuar dersleri de alıyor.

TÜRK HALK MÜZİĞİ VE DİNİ MUSİKİ

Türk Halk Müziği bölümünde bağlama ve ses eğitimi branşlarında 3 yıl eğitim veriliyor. Öğrenciler enstrüman derslerinin yanı sıra solfej, Türk Halk Müziği teori - solfej ve repertuar dersleri de alıyor. Türk Din Musikisi bölümünde başta din görevlileri olmak üzere dini musiki alanında kendini yetiştirmek isteyen adaylara 2 yıl süresince eğitim veriliyor. Nota öğretimi, Türk Müziği tarihi teorisi, ses ve nefes teknikleri, dini musiki formları, uygulamalı cami musikisi ve repertuar dersleri koro çalışmasıyla destekleniyor.

GELEKSEL VE GÜZEL SANATLAR BÖLÜMLERİ

Güzel Sanatlar ve Geleneksel Sanatlar bölümlerinde eğitim süresi branşlara göre 2- 4 yıl olarak değişiyor. Geleneksel Sanatlar bölümünde öğrenciler hat, tezhip, minyatür, kat’ı ve ebru gibi geleneksel Türk süsleme sanatlarını; Güzel Sanatlar Bölümü’nde ise çini, seramik ve resim dallarında eğitim alıyorlar.





BALE BÖLÜMÜ

Bale bölümünde klasik temel bale eğitimi alan öğrencilere 4 yıl süresince klasik bale tekniğinin yanı sıra esneklik, doğaçlama, müzik kulağı ve hareket algısının geliştirilmesi eğitimleri veriliyor.