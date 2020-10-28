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Konservatuvarda Cumhuriyet Bayramı Konseri

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel “Hikayeleriyle Kahramanlık Türküleri Konseri’’ düzenlendi.

Konservatuvarda Cumhuriyet Bayramı Konseri

28 Ekim 2020 Çarşamba 12:49

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında “Hikayeleriyle Kahramanlık Türküleri Konseri’’ düzenlendi. Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi’nde düzenlenen konserde, Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı eğitmenleri Tuğçe Erenci, Nuray Polat Gündoğan ve Neşe Sarısözen Adalı tarafından birbirinden eşsiz kahramanlık türküleri seslendirildi. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sanatçısı Fatih Sevdi tarafından, konserde seslendirilen eserlerin hikayelerinin anlatımı yapıldı. Konserde duygu dolu anlar yaşandı.

 

İZLEYİCİLER MASKE VE HES KODUYLA ALINDI

Bir çok türkünün oluşmasına konu olmuş hikayelerin anlatıldığı konserde, güzel ezgilerin hikayeleri müzikseverlerce beğeniyle dinlendi. Ölüm, ayrılık, aşk gibi yaşanmışlıkların hikayesi olan, kültür hazinelerimizin başında gelen türkülerimiz, bu özel konserde türküseverleri mest etti. Sosyal mesafeli oturma düzeninin oluşturulduğu konsere Hes kodu ve maske ile girişler sağlandı.

 

PANDEMİ KOŞULLARINDA

Bu anlamlı günde bir araya gelmemize ortam sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a ve sizlere teşekkür eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Tarık Yusuf Uçar,” Pandemi koşullarında bu tür etkinlikleri özel koşullar altında, daha ihtimamla, daha dikkatli yapıyoruz. Bu zor zamanda 29 Ekim programımıza teşrifiniz bizleri onurlandırdı. Türkülerimizden aldığımız güçle, bu heyecanla buraya geldiğimizi düşünüyorum. Çünkü kendimize ait bir kahramanlık öyküsünün bir ürünü olarak bu coğrafyada varız” diyerek izleyicilere iyi eğlenceler diledi. Genel Sekreter Yardımcısı Uçar solistlere ve hikayelerin anlatıcısı Fatih Sevdi’ye çiçek takdim etti.

 

KAHRAMANLIK TÜRKÜLERİ SESLENDİRİLDİ

Ah Bir Ataş Ver, Çanakkale İçinde, Havada Bulut Yok gibi kahramanlık Türkülerinin seslendirildiği konser, Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa şarkısının izleyiciyle birlikte söylenmesiyle son buldu. Cumhuriyet Bayramı için özel olarak düzenlenen konser, İstiklal Harbinde ve Çanakkale Savaşında cephelerde savaşmış askerlerimizin anısına Anadolu’da yakılan türkülerin seslendirilmesiyle duygu dolu anlar yaşattı.




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