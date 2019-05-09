Konsoy Hayatını Kaybetti

Uzun zamandır kalp rahatsızlığı yaşayan ve iki defa da anjiyo olan ve son olarak İzmit'teki bir özel hastanede anjiyo olan Konsoy; burada hayatını kaybetti. MHP'den meclis üyesi olan ve geçen dönem istifa ederek bağımsız olarak mecliste vazife yapan Konsoy 5 çocuk babası 74 yaşında hayatını kaybetti. Körfez Fatih Mahallesi'nde ikamet eden Kansoy'un cenazesi yanın Cuma Namazı sonrası kılınacak cenaze namazından sonra Körfez Mezarlığ'nda toprağa verilecek. Bayburt nüfusuna kayıtlı olan Kansoy; çevresi tarafından oldukça çok sevilen bir isimdi.