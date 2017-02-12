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Kontrolden çıkan araç duvara çarptı

Kandıra Yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan araç duvara çarptı

12 Şubat 2017 Pazar 14:47


Kaza, Kandıra Yolu Kocakaymaz mevkiinde meydana geldi. İddialara göre; İzmit’ten Kandıra istikametine giden ve hızlı olduğu öne sürülen 34 ZP 3436 plakalı otomobil, virajı alamayarak yoldan çıktı. Yağmursuyu kanalına çarpan araç, sonrasında işyerinin duvarına çarparak durabildi.

Otomobil sürücüsü ve y anında bulunan şahıs, araç içerisinde sıkışırken, çevredekiler yardıma koştu. Olay sonrası ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edilirken, 2 şahıs çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. İki şahıs ambulansla hastaneye kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu bilgisine ulaşıldı.

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