Kontrolden çıkan araç duvara çarptı

Kaza, Kandıra Yolu Kocakaymaz mevkiinde meydana geldi. İddialara göre; İzmit’ten Kandıra istikametine giden ve hızlı olduğu öne sürülen 34 ZP 3436 plakalı otomobil, virajı alamayarak yoldan çıktı. Yağmursuyu kanalına çarpan araç, sonrasında işyerinin duvarına çarparak durabildi.

Otomobil sürücüsü ve y anında bulunan şahıs, araç içerisinde sıkışırken, çevredekiler yardıma koştu. Olay sonrası ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edilirken, 2 şahıs çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. İki şahıs ambulansla hastaneye kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu bilgisine ulaşıldı.